CNCO y Kenia OS viajan a ‘Plutón’ con su nueva colaboración

Hace algunas semanas Kenia OS y CNCO anunciaron una colaboración que dejó en vilo a miles de fanáticos en toda Latinoamérica, y como no hay fecha que no llegue, ni plazo que no se cumpla, el sencillo ‘Plutón’ estrenó con bombo y platillo en las plataformas digitales, acompañado del video oficial en Youtube.

Desde antes del estreno, los fandoms, tanto de Kenia OS, conocidos como los Keninis y los seguidores de la boyband latina ya esperaban con ansias la colaboración, cosa que se dio a notar en las redes sociales, donde incluso se volvió tendencia con el hashtag #PlutónEstáCerca.

Esta canción marca el cuarto sencillo de CNCO en este 2022, mientras que para la talentosa cantante mexicana, representa un nuevo hit que la sigue catapultando como una de las artistas nacionales con mayor apoyo y un ascenso inigualable en los últimos meses.

Te podría interesar: Karely Ruiz y el vestido rojo que la hace lucir como auténtica diva del cine mexicano |FOTO

La canción compuesta por los integrantes CNCO y Kenia OS ya suma más de un millón de visualizaciones en Youtube y cerca de 60 mil reproducciones en Spotify, colocándose en las listas de popularidad de la plataforma de música en streaming.

En este sencillo, el cuarteto de reggaeton y la estrella pop mexicana se unieron para plasmar su idea sobre el romance juvenil de la mano de una melodía divertida y con los tintes especiales que caracterizan a ambos artistas.

Por otro lado, en el video musical oficial, se retrata la historia de dos mujeres jóvenes que viven un romance a través de las redes sociales, mientras se ve a los chicos de CNCO aparecen bailando y cantando el tema junto a Kenia OS.

Te podría interesar: Olivia Rodrigo: Así es la lujosa mansión de la joven cantante de millones de dólares

Aunque estaba previsto que esta canción hiciera su debut en vivo en los Premios Juventud que se llevarán a cabo en Puerto Rico, la cantante mexicana dio positivo a COVID-19 y no podrá presentarse en la ceremonia.

La agrupación de reggaeton, en cambio, acudirá al evento pues están nominados en las categorías de Grupo o Dúo Favorito y Mejor Fandom.