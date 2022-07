Luisito Comunica expone a familia con animales exóticos y luego los denuncia

Luisito Comunica otra vez se encuentra en medio de la polémica, esto después de que publicara un video en el que expuso a una familia que tenía animales exóticos, sin embargo, esto no fue lo único que llamó la atención, pues el youtuber también los denunció ante las autoridades, algo que dividió opiniones entre los usuarios de redes sociales.

Como siempre, el influecer publicó en su cuenta de YouTube un video de sus aventuras en su más reciente viaje, está vez Luisito acudió a la Amazonía peruana, en donde visitó la comunidad Puerto Miguel, donde una de las familias le permitió entrar a su casa y le enseñó que tenían mascotas exóticas.

Luisito Comunica visita mas animales exóticos

En su video titulado "Las curiosas mascotas de la gente de la selva amazónica", Luis Arturo Villar, nombre real del creador de contenido, mostró a sus seguidores como la familia criaba a unos loros, un perezoso llamado Miguel y un mono capuchino de nombre Pepe, el cual estaba encerrado en una jaula porque, de acuerdo a la dueña, era muy travieso.

No obstante, este no fue el único animal que vio viviendo fuera de su hábitat, pues los pobladores lo llevaron con otras personas que tenían un cachorro de jaguar. "Desde el perezoso yo ya estaba muy sorprendido, cuando nos dijeron 'queremos llevarlos a ver a alguien que tiene un jaguar', eso me agarró desprevenido y vaya que era real, he quedado impactado", indicó el youtuber.

Luisito Comunica denuncia a la familia

Después de publicar el video, Luisito Comunica reveló en un comentario fijado que había denunciado a la familia, algo que dividió opiniones, pues mientras muchos consideraban que abusó de la confianza de los miembros de la comunidad, lo expuso y sólo los usó para su grabación, otros creen que hizo bien en "rescatar" a los animales.

"Luisito preguntándole a todos si tenían mascotas para luego acusarlos con la ley, ni Judas se atrevió a tanto" y "Luisito hizo un acto de responsabilidad por la fauna del lugar, dejen de juzgar sin pensar más allá, no es de ahuevo opinar", son algunos de los comentarios que se pueden leer.

Ante las diferentes reacciones, el youtuber aclaró que reportó con un centro de rescate a los animales, por lo que destacó que a las personas de la comunidad no les pasará nada, pues no los denunció ante la ley.

"ACLARACIÓN: No reportamos a las personas con la ley, reportamos a los animales con un centro de rescate. Las personas van a estar bien ¡Y esperamos que el mono y el jaguar vivan en una jaula muy reducida también! En la Amazonia existen decenas de centros de rescate con espacios amplios para recibir animales en esas condiciones. Repito: a las personas no se les hará nada, más que tal vez quitarles a los animales", indicó.

