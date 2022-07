Con vestido de cuero, Sugey Ábrego se corona como la más bella en una portada de revista | FOTO

Sugey Ábrego ha alcanzado gran fama luego de dar a conocer su página de venta de contenido para adultos, esto tas su exitoso paso en la televisión mexicana en donde se desempeñó como conductora de la sección del clima en el programa "Matutino Express".

Desde entonces, la presentadora ya había cautivado a millones de televidentes con su talento y belleza, sin embargo, una vez que incursionó en una de las populares plataformas, su popularidad se vio impulsada y ahora, a sus 43 años, triunfa en las redes gracias al contenido que publicita.

Es así como constantemente la también actriz, cautiva a sus fanáticos con sus coquetas y atrevidas fotografías que comparte también en sus redes y con las que día a día enamora a más de uno. Por ello, este fin de semana, la conductora sorprendió a sus admiradores al dar a conocer que apareció en la portada de una popular revista, en la cual se le consideró "La Reina VIP".

Sugey Ábrego enamora en ajustado vestido de cuero

Sugey Ábrego informó en su cuenta de Twitter que una fotografía suya había sido elegida como portada de la revista "It Magazine México", en donde además compartió dicha publicación: "Es un honor tener a Sugey Ábrego en nuestra portada de Julio - Agosto 2022. @SUGEYABREGO", se lee en el tuit que difundió la revista.

En la fotografía, Sugey Ábrego aparece derrochando pasión y estilo al portar un ajustado vestido negro de piel, con el cual pudo lucir sus características curvas, y con la que terminó de enamorar a sus miles de seguidores en redes, quienes no dudaron en halagar su belleza y talento.

"Así recibimos Julio!!!", fue el texto que Sugey Ábrego eligió para celebrar la llegada del nuevo mes y también para festejar ser la imagen de portada de esta publicación. Como era de esperar, las reacciones de sus seguidores fueron inmediatas y aprovecharon para compartir diversos mensajes en el post:

"Me considero un admirador tuyo desde que estaba en el noticiero con Esteban, me encantas la verdad; "Estás bellísima y sobre todo una gran mujer"; "Te ves radiante, Guapísima sugey, saludos"; "Hermosa"; "Super guapísima"; "Me encantas"; "Que hermosos ojos" y "Eres una diosa", fueron solo algunos de los comentarios que dejaron sus fans.

Sugey Ábrego se contagia de Covid-19

A la par de esta noticia, Sugey Ábrego dio a conocer este sábado en sus redes sociales que se contagió de Covid-19, motivo por el cual permanecerá 15 días aislada en casa. La actriz y conductora confirmó esta información en una de sus historias en Instagram, lo que generó gran sorpresa entre sus seguidores.

Sugey Ábrego también compartió la noticia en sus historias de Instagram. FOTO: Especial

Hay que recordar que desde hace algunas semanas nuestro país vive una quinta ola de contagios de Covid-19, por lo que miles de personas han contraído el virus, entre ellas muchas celebridades.En este contexto, los admiradores de la presentadora le enviaron buenos deseos al enterarse de la noticia.

