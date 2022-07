Las arriesgadas fotografías de Belinda que desafían las restricciones de Instagram

Belinda, que ya hace un tiempo regreso a su España natal para ser parte de Bienvenidos a Edén, serie original de Netflix, en la cantante encarna a una influencer de nombre África, no deja de sorprender a sus fans, en lo que fue un año movido en su carrera y en su vida.

Las grabaciones de la serie, que ya prepara una segunda entrega le vinieron a Belinda como disparador para dejar México y comenzar una nueva vida, lejos de su ex, Christian Nodal y pudiendo recuperar su tiempo en Europa, tras haber llegado a Norteamérica de muy chica.

Belinda posando. Fuente: Instagram.

Belinda no solo regresó a la actuación, si no que ya estreno una canción en España. Se trata de Las 12, que es una colaboración con Ana Mena, compañera de elenco en Bienvenidos a Edén. Si bien comenzó como una simple melodía, podría estar dedicada a Nodal. Por la letra de la canción es fácil deducir que están hablando de desamor y de la etapa de negación después de una ruptura amorosa.

Nodal y Belinda no han vuelto a cruzarse pero ambos han hecho alguna alusión a lo que fue su romance. Por otro lado, mientras él parece haber encontrado en Cazzu a una nueva compañera, la madrileña explota redes sociales con su belleza, al punto de desafiar las restricciones de Instagram.

Belinda posando. Fuente: Instagram.

Recientemente Belinda subió tres fotografías con un conjunto de encaje de tela negra y con poses, dejó claro que lo suyo no es solo cantar y actuar, si no que puede modelar prendas. A su vez, sumó un antifaz con orejitas, que provocó que más de 300 mil personas le regalen un like. Ni hablar de los miles de mensajes en el buzón, que le agradecen por todo lo que les ha dado.