'La Huérfana 2': Este es el TRÁILER de la precuela del filme de suspenso | VIDEO

En julio del 2009 llegó a las pantallas del cine 'La Huérfana', una película de suspenso que relata la vida de Esther, una niña que esconde un gran secreto de su nueva familia y este es que no es lo aparenta ser.

En esos momentos, la conmoción llegó ante la audiencia, quienes quedaron cautivados con el trabajo de Isabelle Fuhrman, quien logró hacer que el público le temiera a su personaje, el cual este año vuelve con la promesa de provocar muchos gritos de terror, pues recientemente se liberó el tráiler de la precuela de este thriller psicológico.

Este proyecto titulado "La Huérfana: el origen" trae de nuevo a las pantallas a Isabelle Fuhrman, quien nuevamente encarnará el papel de la trastornada mujer que busca hacerse pasar por una niña para seducir al padre de su nueva familia, solo que en esta ocasión, los sucesos se desarrollan justo cuando Esther llega a Estados Unidos.

Pues, luego de huir del manicomio ruso en el que estaba recluida, Leena Klammer (nombre real de la mujer que finge ser una niña) logra hacerse pasar por Esther, la hija de una familia adinerada que desapareció cuatro años atrás. Ante esto, su familia la recibe con mucho amor y emoción, sin imaginar que esta pequeña podría destruirlos.

Sobre la participación de Isabelle Fuhrman en 'La Huérfana 2', conviene señalar que los productores aseguran que no se recurrió a una caracterización excesiva, pues aunque la actriz ha seguido creciendo, aún guarda muchos de los rasgos de su infancia, época en la que interpretó a la cruel Esther.

"No usamos efectos especiales, no usamos extraños trucos de maquillaje. Y creo que eso es lo que hace que la película funcione, porque realmente no puedes entender cómo me veo como una niña de nueve años, pero lo hago y es realmente espeluznante", aseguró Isabelle Fuhrman sobre su interpretación en 'La Huérfana 2'.