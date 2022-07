Martha Higareda rechazó oferta de Alfonso Cuarón para "Y tu mamá también" por escena sin ropa

Martha Higareda es una de las actrices mexicanas más queridas del país, quien desde sus primeros proyectos logró conquistar el público, pues su talento único la llevó a estar en boca de todos, incluyendo a los directores de cine más reconocidos a nivel mundial, como es el caso de Alfonso Cuarón, quien confió en ella tras ver sus dotes actorales en un casting, por lo que no se la pensó dos veces antes de ofrecerle el protagónico de una de las películas más recordadas del ganador del Óscar.

Aunque Martha Higareda ha tenido la oportunidad de trabajar junto a grandes actores como Omar Chaparro, Danny Perea, Mónica Dionne o Ana Serradilla, la actriz pudo haber compartido la gran pantalla junto a Gael García Bernal y Diego Luna. Pues según reveló, estuvo a punto de formar parte del elenco de "Y tu mamá también"; sin embargo, rechazó el papel por una escena sin ropa.

La protagonista de "No manches Frida" fue invitada al programa de "Tu-Night con Omar Chaparro" en donde habló por primera vez de su pasión por la actuación, misma que inició a los 11 años, aunque fue hasta los 14 cuando realizó sus primeras audiciones, una de ellas para el reconocido director Alfonso Cuarón, quien a penas se encontraba eligiendo al elenco para uno de sus largometrajes más exitosos, "Y tu mamá también".

Al recordar sus primeros pasos en el mundo de la actuación, la famosa de 38 años afirmó que "mi primera audición fue con Alfonso Cuarón y fue muy interesante porque hice el casting y luego una cosa que se llama callback que es cuando te llaman ya definitivo", explicó entre los aplausos de todos los presentes. Sin embargo, el proyecto se vio frustrado, al menos para ella, ya que la película incluye una escena sin ropa.

"Tenían que firmar mis papás por mí porque había una escena de desnudos. Me quedé con el papel y hablé con Alfonso Cuarón y le dije: 'Tengo muchísima pena de decirte esto, pero yo nunca, ni siquiera me he quitado la blusa con ningún niño'", contó.