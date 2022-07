Muere uno de los actores más icónicos del cine que participó en "El Resplandor" y "Blade Runner"

El reconocido actor Joe Turkel, falleció a la edad de 94 años, fue uno de los consentidos de Stanley Kubrick en cintas como "El Resplandor" y actuó en obras impresionantes como la clásica "Blade Runner".

El actor falleció el pasado lunes en las instalaciones del Hospital St. John en Santa Mónica, California, confirmó su representante la tarde de este viernes. Turkel contó hasta el timo día de su vida con más de 140 créditos en distintas producciones.

El actor es reconocido por darle vida en la pantalla grande al personaje del camarero al que se acerca Jack Torrance en sus alucinaciones dentro del hotel en el que está encargado de su cuidado junto con su esposa (Shelley Duval) y su pequeño hijo, quien sufre también de episodios de alucinaciones además de tener poderes psíquicos.

Al final de la historia, el personaje de Turkel es a quien se dirige Jack dentro del bar antes de intentar asesinar a su esposa e hijo, en una de las secuencias magistrales en la historia del cine mundial.

El actor marcó una era con su actuación (Foto: GoodFon.com)

También actuó junto a Harrison Ford

En 1982, interpretó al excéntrico creador de replicantes Eldon Tyrell en "Blade Runner", película en la que compartió créditos con Harrison Ford en una de las películas más exitosas y épicas de historia del cine de ciencia ficción.

Nacido en Brooklyn en 1927, Turkel se unió al ejército cuando tenía 17 años y sirvió en Europa durante la Segunda Guerra Mundial. Un año después, se mudó a California para actuar y obtuvo su primer crédito en "City Across the River" de 1949.

A lo largo de su carrera de 40 años, Turkel apareció en películas como "King Rat", "The Sand Pebbles" y "The St. Valentine's Day Massacre", así como en las películas del director Bert I. Gordon "Tormented", "The Boy and los Piratas” y “La Aldea de los Gigantes”. Su última película fue "El lado oscuro de la luna" en 1990.

También apareció en episodios de varios programas de televisión, incluidos “Los intocables”, “Dragnet”, “Miami Vice” y “Bonanza.

Joe Turkel junto con el actor Harrison Ford en "Blade Runner" (Foto: Pinterest)

