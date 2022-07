Juan Rivera acusa a su sobrina Chiquis Rivera de no darle crédito por su éxito "Abeja Reina"

La hija de la fallecida Diva de la Banda, Jenni Rivera, se encuentra triunfando con el tema "Abeja reina", título similar al clásico éxito de los Cardenales de Nuevo León, sin embargo, es totalmente diferente y ha logrado posicionarse como uno de los grandes aciertos de la Chiquis Rivera.

Sin embargo, su famoso tío, Juan Rivera, señaló que aunque ambos trabajaron juntos para poder llevar a buen puerto esa canción, a la hora de la salida al mercado, la joven decidió no incluir ni mencionar a la productora de su tío, quien ha ría sido parte fundamental en la creación de dicho éxito de Chiquis.

No le dio crédito

En entrevista con el programa "De primera mano" de Gustavo Adolfo Infante, el hermano de Jenni Rivera, indicó que con su sobrina lleva una buena relación y sobre todo en el trabajo sin embargo, en el caso de esta última canción que ha resultado todo un éxito para su sobrina, se sorprendió de que no haya sido incluido o siquiera nombrado el trabajo de él y su equipo en la presentación del disco de su sobrina.

Juan también señaló, que su sobrina se acercó para asesorarse con él precisamente sobre el nombre de su canción, ya que como mencionamos, es igual al éxito clásico de los Cardenales de Nuevo León.

La respuesta de su tío fue favorable para que se pudiera hacer y con todo y eso, la cantante no añadió a su tío ni a la productora en la manufactura final, lo que realmente sorprendió a Rivera, sin embargo, él mismo señaló que no hay problema con ella y que no está molesto por esa situación.

