África Zavala confiesa que no es perfecta y revela su único defecto

África Zavala es una de las celebridades más guapas del entretenimiento mexicano; el año pasado deleitó a sus fans en “Vencer al pasado”, con su personaje de “Fabiola Mascaró”. Además, la guapa capitalina siempre sorprende con las fotos que sube a sus redes sociales, pero en esta ocasión se volvió tendencia por revelar que tiene “un defecto”.

La guapa mexicana de 36 años también es una reconocida modelo a nivel internacional y suele usar prendas muy elegantes, pero también bañadores donde presume su abdomen plano. Sus seguidores están contentos, pues estará en la segunda parte de “Corona de Lágrimas”, para retomar uno de sus personajes más memorables.

África es una mujer muy hermosa. Foto: Especial.

¿Cuál es el defecto de África Zavala?

Hace unos días contó en el programa “Hoy” que suele ser muy celosa, puesto que cuando va por la calle constantemente se le quedan viendo a su esposo, pero ella trata de “controlarse” para no hacer un show.

Hace dos años se convirtió en mamá. Foto: Especial.

Su pareja es el actor venezolano León Peraza y quien constantemente va al gym para estar en forma. “Es muy guapo y por ejemplo hace unos días íbamos caminando y tres chavas se lo observaron... No, pues qué voy a hacer, mientras él no vea, pues sí ni modo ya estoy acostumbrada, porque hacen como que una no existe”, mencionó.

A su esposo le gusta ir al gym. Foto: Especial.

Por ahora sólo piensa en crecer profesionalmente, pues ante los rumores que han surgido en torno a que podría convertirse nuevamente en madre, la estrella de las telenovelas manifestó recientemente que por ahora no tiene planes de agrandar su familia. “No, acabamos de tener uno, porque recuperarse y todo es complicado, ya habrá tiempo, ya veremos después, pero ahorita vamos a trabajar, a disfrutar, a disfrutar a Leoncito, a darle su lugar también”, mencionó recientemente en entrevista para medios.

SIGUE LEYENDO...

¡Encantadora! Eiza González enamora a sus fans con sus últimas FOTOS en Instagram

Desde la playa, Daniela Luján impone estilo en bikini perfecto para los días soleados | FOTO