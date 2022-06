Famoso actor pide DISCULPAS a Nodal por burlarse de él

Sin duda alguna, Christian Nodal sigue dando de qué hablar, ahora por los nuevos tatuajes que se habría hecho en honor a quien supuestamente podría ser su nueva novia, la cantante Cazzu; y es que el cantante de regional mexicano ha enfrentado muchas críticas por todos los tatuajes que tiene en especial los del rostro.

Tanto ha sido criticado que incluso en redes sociales ya existe un filtro que te permite lucir como Nodal con todos los tatuajes de su rostro, por lo que varios famosos lo han utilizado, tal es el caso del joven actor Polo Morín a quien se le hizo fácil usar el filtro y un audio que circula en Tiktok que hace alusión a la difícil situación emocional que atraviesa el interprete de “Ya no somos ni seremos”.

En tiktok se ha hecho viral además del uso del filtro de los tatuajes de Nodal un audio que hace mofa a lo que vive el cantante pues dice: “no mamen con estos filtros no sé si acabo de salir de Santa Marta Acatitla penal de máxima seguridad o me dejó Belinda”.

Foto: Captura de pantalla

Fue entonces que Polo subió este lip sync y como descripción de su video aseguró que solo se trata de una broma y pidió que no empezaran con “dramas”, fue entonces que una usuaria entre los comentarios escribió que en realidad lo que esta fomentando es el bullying pues eso que él hace no es una broma.

Ante el comentario de la usuaria, Polo Morín quien a su vez es exnovio del ex conductor del programa Hoy Lambda García, asumió su error y pidió disculpas.

“Tienes razón creo que el humor se termina y deja de ser chistoso cuando puedes lastimar los sentimientos de alguien más, me disculpo, ayer vi un tiktok, escuché el audio, me pareció chistoso y se me hizo muy fácil hacerlo, me disculpo si pudo haber sido bullying y creo que sí lo es, puede generar cosas negativas, la depresión y la ansiedad no son cosas con las que se puedan jugar, me disculpo, yo no quiero ser parte de eso…” Comenzó diciendo Morín en su video