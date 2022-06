BTS: ¿Qué pasará con el grupo después de PROOF? El mayor temor del ARMY

Hoy por hoy, BTS es uno de los fenómenos más grandes en la historia del K-Pop y la noche de este jueves estrenarán su álbum "PROOF", uno de los más importantes de su carrera, pues es una antología de su música en estos años. Pero, ¿este podría ser el último disco de la banda?

En redes sociales, ARMY está alistando todo para el lanzamiento de "Yet to come", su nueva canción y con la que retoman sus orígenes en la música, pues volverán al género del hip-hop. Además, esperan romper un nuevo récord y marcar un antes y después de su carrera.

Sin embargo, hay un tema que preocupa al ARMY y es que, de no llegar a una decisión pronto, PROOF podría ser el último álbum de BTS en un tiempo, pues la banda podría retirarse para enlistarse en el ejército, una obligación pendiente que tienen como ciudadanos de su país.

BTS podría “retirarse” de la música después de PROOF

Desde hace tiempo está en discusión una ley que exentaría a BTS del servicio militar obligatorio, pues algunos consideran que sus éxitos en el extranjero son razón suficiente para darle prestigio a Corea del Sur, por lo que casi dos años de su ausencia podrái repercutir en el impacto que han tenido.

Sin embargo, otros opinan que sus logros no son suficientes, pues en su mayoría ha sido por la votación de fans y no deberían contarse los méritos en el extranjero. De llegar a quedar exentos, solo tendrían que cumplir un mes de entrenamiento básico, de no hacerlo, Suga y Jin deberían ser los primeros en despedirse a finales de año, pues ambos ya tienen 30 años, edad límite de su enlistamiento.

Otra alternativa es que BTS se enliste como grupo completo y evitar una larga espera hasta que cada uno de los integrantes complete su servicio, lo que significaría que "PROOF" y otros proyectos futuros del 2022 sean los últimos de su carrera antes de retirarse de manera temporal.

