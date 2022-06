Belinda: ¿Quién es Dean Pelic, nuevo pretendiente, modelo y escritor interesado en la exnovia de Christian Nodal?

Fue hace cuatro meses cuando se dio a conocer de manera pública el término de la relación que hasta entonces mantenían Belinda y Christian Nodal, a partir de ahí cada uno siguió su camino por lados opuestos y a muy a su estilo han informado a sus fanáticos acerca de sus proyectos laborales y personales.

A Nodal se le ha visto protagonizar polémica tras polémica, mientras que Belinda ha mantenido un perfil mucho más bajo, por lo que hasta la fecha no ha dado una sola declaración pública sobre temas personales, con el objetivo de no colocarse bajo los reflectores de la prensa. Sin embargo, las noticias en torno a ella no dejan de surgir.

La más reciente ha sido en torno a la identidad del atractivo joven que de un tiempo al a fecha ha mostrado un gran interés en ella y que, de acuerdo con algunos medios, se encuentra cortejándola. Estas afirmaciones se encuentran respaldadas por los frecuentes comentarios con los que reacciona a las publicaciones de la estrella pop.

¿Quién es Dean Pelic, el nuevo pretendiente de Belinda?

Se trata de Dean Pelic, un modelo y escritor de 36 años, originario de Croacia, a quien presuntamente Belinda habría conocido durante una fiesta que ella y sus compañeros de la serie "Bienvenidos a Edén" organizaron recientemente en España, lugar en el que reside por compromisos laborales.

Dean Pelic´ ha reaccionado a cada publicación de Belinda. FOTO: Especial

Todo parece indicar que, una vez que acudió a la fiesta, Dean Pelic quedó cautivado por la belleza de Belinda y desde entonces no ha dejado de comentar cada post que la cantante realiza en su cuenta de Instagram. El croata cuenta con estudios en Administración, Marketing y Turismo, y se ha desempeñado como periodista, coach y actor, sin embargo, se ha dedicado profesionalmente al modelaje:

El joven croata inició su carrera como actor. FOTO: Especial

"Nunca tuve la intención de ser modelo, hasta que un día una amiga me llevó a una agencia de moda donde quedaron encantadas conmigo. Lo primero que me preguntaron fue: ¿Dónde has estado hasta ahora? Se puede esperar mucho, mucho trabajo a partir de ahora", se puede leer en su biografía.

Dean Pelic es considerado el modelo croata más cotizado, inició su trayectoria como actor, oficio que considera "su primer amor", lo que lo llevó a trabajar tanto en obras de teatro como en series de televisión. Una vez que decidió dedicarse al modelaje, durante seis años recorrió las pasarelas croatas para después dar el saldo a las agencias de moda más prestigiosas de Milán, Italia. Aunque aunque también ha trabajado en otros países europeos como Eslovenia, Francia, Grecia, Polonia, Austria, entre otros.

SIGUE LEYENDO:

Nodal: 5 FOTOS de su nueva pareja que demuestran que es más bella que Belinda

Christian Nodal habla sin tapujos sobre los mensajes que publicó de Belinda y le envía fuerte mensaje a su ex

"No quedaste como baño": Felicitan a Giovani Dos Santos por ser el único ex novio de Belinda sin tatuajes