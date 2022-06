"Tienes un problema grave": Niurka explota contra Ivonne Montero en LCDLF2 y la expone frente a todos

Los problemas en 'La Casa de los Famosos 2' están a la orden del día; ya sea por diferencias entre los integrantes, por chismes o malentendidos, los personajes de la farándula que participan en este reality no logran mantener el ambiente libre de peleas.

Y en esta ocasión, Niurka Marcos fue quien nuevamente terminó protagonizando el más reciente conflicto de LCDLF2, solo que esta vez, la persona contra la que explotó es nada más y nada menos que una de sus más fieles aliadas, es decir Ivonne Montero.

La bella cubana terminó despotricando en contra de Ivonne Montero debido a que le concedió el control de la cocina y esta le consultaba continuamente a un examor sobre las cuestiones tendientes al menú.

Esto hizo que Niurka dudara en si fue buena decisión designar a Montero como la encargada de la cocina, ya que parecía estar buscando la aprobación de Salvador Zerboni en todo momento, quien recordemos, sostuvo un breve romance con la vedette y la defendió tras su pleito con Aleida Núñez.

"A mí no me interesa saber esa historia, yo solo sé que vi lágrimas en tus ojos y te quejaste muchas veces por él", aseguró Niurka Marcos .

Sin embargo, Ivonne Montero le refutó que nunca había llorado por él en 'La Casa de los Famosos 2', cuestión que provocó que Niurka le dijera que tenía un fuerte problema, pues no recordaba algo que todos presenciaron.

Así, ambas dijeron que en las cámaras había quedado grabado todo, y aunque aparentemente todo quedó subsanado, ambas hablaron con su equipo asegurando que la otra había exagerado sobre el tema.

Tras esto, sus compañeros de equipo trataron de persuadirlas de arreglar las cosas, sin embargo, la tensión continuó elevándose, al grado de que Niurka aseguró que Ivonne Montero le dio los buenos días más a fuerza que de ganas.

"A mí me dolió que traicionara la confianza y el consentimiento yo le di; como líder la puse a cargo de la cocina, ella lo traicionó, se limpió el c*lo con lo que yo le di y empezó a llamar a Zerboni, entonces no puede ser de esa manera bipolar, no", aseguró Niurka.