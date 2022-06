Johnny Depp se une a TikTok y su primer VIDEO es un emotivo agradecimiento a sus fanáticos tras juicio vs Amber Heard

Johnny Depp se ha unido a TikTok y lo ha hecho a lo grande, pues el actor de películas como "Piratas del Caribe", agradeció a través de un video en dicha red social a los seguidores que estuvieron con franco apoyo ante el juicio que emprendió contra su exesposa Amber Heard por difamación.

La sentencia se dio el primero de junio y aunque el jurado del tribunal de Fairfaix en Virginia, Estados Unidos declaró a Amber Heard responsable de difamar al actor, él también resultó culpable en una de las tres afirmaciones que se juzgaban. Los siete miembros llegaron a la conclusión de que la actriz debe pagar 15 millones de dólares a Depp, mientras que él deberá pagarle a ella 2 millones.

En los medios y la opinión pública la sentencia fue tomada como una victoria de quien hiciera personajes como "El sombrerero loco", pues lo que se buscada en el pleito legal, era recuperar el “honor perdido” más allá de la cuestión económica, según hicieron hincapié los abogados.

El video que también fue retomado en otras de sus cuentas en plataformas digitales, muestra a los fanáticos del también músico en las afueras del juzgado con carteles y demás apoyos para el actor, mientras el los saludaba desde su vehículo mientras se dirigía a las audiencias.

"To all of my most treasured, loyal and unwavering supporters. We’ve been everywhere together, we have seen everything together. We have walked the same road together. We did the right thing together, all because you cared. And now, we will all move forward together. You are, as always, my employers and once again I am whittled down to no way to say thank you, other than just by saying thank you. So, thank you. My love & respect, JD", escribió.