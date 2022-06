BTS anuncia el Challenge Global “MY BTSTORY” con YouTube Shorts y toda ARMY podrá participar

¡BTS está de vuelta! El grupo ya reveló el primer adelanto de "Yet to come", su nueva canción. Su comeback será el próximo 10 de junio, pero también celebrarán su aniversario, por lo que la banda lanzó una campaña mundial con YouTube Shorts que comenzará el día 13.

Tendrás un mes para participar en este challenge K-Pop, pues de acuerdo con un comunicado durará del 13 de junio al 9 de julio. Actualmente, BTS es uno de los canales más seguidos en la plataforma con 66 millones de suscriptores y superando el billón de reproducciones con seis de sus videos musicales.

En algunas ciudades, ARMY descubrió que se colocaron varios anuncios con el logotipo de BTS como parte de las promociones del Challenge de YouTube Shorts que la banda preparó en exclusiva para celebrar su aniversario y revivir los mejores momentos junto a sus fans

BTSTORY, cómo participar en el challenge de YouTube

BTS lanzará su challenge "MyBTStory" en YouTube, a partir del 10 de junio, y hasta el 9 de julio, podrás sumarte a este evento mundial que consiste en compartir tus mejores recuerdos durante los nueve años de carrera que lleva el grupo K-Pop. Para hacerlo, solo debes utilizar el hashtag del proyecto usando su nueva canción Yet To Come, u otro de sus éxitos.

Tu video tendrás que subirlo a través de shorts de YouTube para sumarse al desafío que celebra su aniversario y la conexión que tienen con sus ARMY. El challenge finalizará el 9 de julio, #MyBTStory lanzará una canción especial dedicada al ARMY a través de su canal oficial y de ser una de las afortunadas, tu clip podría ser seleccionado como parte de esta compilación de fans.

En redes sociales se han compartido fotos y videos del logo de BTS que ha sido colocado en algunas ciudades, no se sabe si será en todo el mundo, pero de ser así podrías ubicar el tuyo para grabrte y compartir tu #MyBTStory. Esta es la segunda vez que el grupo participa en un challenge exclusivo de YouTube, demostrando su poder y fama mundial.

