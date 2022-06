BTS lanza primer adelanto de "Yet to Come (The Most Beautiful Moment)" y rompe récord en minutos

¡La cuanta regresiva ha comenzado para el esperado "comeback" de BTS!. La mañana de este martes, la banda de k-pop lanzó el primer adelanto del video de "Yet To Come (The Most Beautiful Moment)", el cual será el tema principal de su álbum "PROOF", y como era de esperarse el ARMY ya hizo que rompiera un récord.

"PROOF" "es el noveno álbum de Bangtan, el cual tendrá en tres discos e incluirá diferentes canciones, entre ellas tres temas nuevos que reflejarán el pasado, presente y futuro de la agrupación, quienes debutaron en 2013 y rápidamente se convirtió en uno de los grupos más importantes, no sólo de k-pop, sino también de la industria musical.

BTS lanza teaser de "Yet To Come (The Most Beautiful Moment)"

En el clip de unos segundos aparecen RM, Jin, Suga, J-hope, Jimin, V y Jungkook, en una toma individual, en medio de lo que parece ser un campo de arena. Al final, se enfoca el rostro del "Golden Maknae" y en ese momento se escucha "The best moment is yet to come", traducido en español como "El mejor momento está por llegar".

De acuerdo al ARMY, el pequeño clip tiene muchas referencias a videos del pasado de BTS, sobre todo de la era "HYYH", acrónimo de “Hwa yang yeon hwa”, frase que equivale a “The most beautiful moment”. Y es que la banda le dará continuidad a esta etapa, pues incluyeron en su nuevo álbum muchas versiones de aquellas canciones y otros de sus más grandes éxitos.

BTS rompe un récord en minutos

El teaser "Yet To Come" rompió su primer récord en YouTube a menos de 10 minutos de haberse publicado, pues consiguió un millón de visitas. Con esto se convirtió oficialmente en el adelanto más rápido en alcanzar esta cifra en la historia de la plataforma de videos de Google, lo que es nuevo récord para BTS.

"Yet To Come (The Most Beautiful Moment)" se lanzará el próximo 10 de junio, al mismo tiempo que el álbum "PROOF". Bangtan no sólo regresará a sus orígenes de forma musical, también harán actividades en la televisión coreana, algo que no habían hecho en dos años, ya que la mayoría de sus promociones habían sido en Estados Unidos, en donde ya consolidaron una carrera.

