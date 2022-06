"Soy bebesota", Danna Paola presume su belleza en mini vestido de seda | FOTO

La actriz y cantante, Danna Paola, causó sensación entre sus millones de fans al presumirse como nunca con un elegante mini vestido de seda con el que una vez más demostró tener uno de los mejores estilos de las famosas y ser el ícono de la moda más importante del momento. Por si fuera poco, también dejó ver que tiene todo el flow, pues con una breve descripción hizo referencia a la canción "Me porto bonito" de Bad Bunny y Chencho.

Siempre que Danna Paola comparte una nueva foto en redes sociales se vuelve tendencia por presumir toda su belleza y su pasión por la moda, pues su papel en esta industria es tan importante como lo ha sido en la actuación y en la música. Por supuesto, no es por nada, ya que la mexicana siempre ha destacado por tener uno de los mejores estilos y su nuevo look lo comprueba.

A través de su cuenta de Instagram, la intérprete de "Amor ordinario" compartió una nueva foto que en cuestión de minutos superó los 800 mil me gustas y miles de comentarios de quienes la llenaron de halagos. "La más guapa", "ídola", "qué hermosa", "diosa", "estás guapísima" y "todo le queda bien" son algunos de los mensajes de sus fanáticos, pues con este mini vestido, rompió con una serie de publicaciones con looks total black.

Mini vestido y chaqueta de cuero; así conquistó las redes

La noche del sábado 4 de junio, Danna Paola compartió una nueva publicación en la que compartió un poco de su vida privada, ya que fue a una graduación; sin embargo, lo que se robó la atención de todos fue su look perfecto y la descripción con la que la acompañó, ya que hizo referencia al fragmento "Tú no eres bebecita, tú eres bebesota, Frikitona, ma', se te nota" de "Me porto bonito" de Bad Bunny y Chencho.

"No soy bebesita yo soy bebesota. Prom night", se lee en la publicación que ya acumula 806 mil 975 me gustas.

Danna Paola sabe que los accesorios son ideales para elevar un look y para ello agregó arracadas y pulseras doradas. (Foto: IG @dannapaola)

Mientras que en su look, destaca un ajustado vestido de seda en color café con un diseño que se ha viralizado en redes sociales en los últimos meses por tener la figura ideal para todo tipo de ocasión. Además de contar con una falda corta, también destaca por tener un cuello en "V" y tirantes, además de un fruncido para marcar la cintura; para acompañar su look, Danna Paola agregó una chaqueta de cuero que en la foto se encuentra en el respaldo del asiento.

Claro que al ser toda una diva de la moda, la actriz de "Élite" también se robó todas las miradas por su peinado con melena suelta y ondas suaves, una de las tendencias más virales del momento; mientras que en su maquillaje confirmó que el efecto de foxy eyes sigue siendo una de las mejores apuestas y para ello jugó con sombras nude, delineado negro para alargar el ojo e iluminador en el lagrimal para hacer brillar la mirada.

Asimismo, Danna Paola apostó por cejas orgánicas, labios rojizos y contour para afinar el rostro. Finalmente, lució una manicura tipo francesa, pero con el detalle en blanco extendido hasta la mitad de la uña.

