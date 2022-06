Poncho De Nigris critica canción de Nodal a J Balvin y le recuerdan su colaboración con Kunno

Luego de que Christian Nodal lanzó su canción "Girasol", en la que lanza una serie críticas contra J Balvin, han salido opiniones al respecto contra la composición del cantante mexicano, una de ellas fue de Poncho De Nigris, quien la califica de estar mala y varios de sus miles de seguidores lo respaldaron, pero otros más se burlaron.

A pesar de que el conflicto entre Nodal y Balvin comenzó por un intercambio de mensajes en redes sociales a manera de broma por el cambio de look del mexicano, el asunto subió de tono cuando el cantante de música regional lanzó su canción, que dura más de cinco minutos y es una mezcla entre rock y rap, en la que dice:

"50 millones vieron que te burlabas de mí, cambiando de lugar ¿eso te gustaría a ti? (…) Me tomaste foto de la prensa, donde salgo peor, donde me da vergüenza, luego preguntaste las diferencias, entre tú y yo p…es que yo no soy tan mierda", canta Nodal.