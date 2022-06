"Me dolieron las burlas y la gran exposición": Christian Nodal aclara polémica "tiradera" con J Balvin

En los últimos días Christian Nodal ha dado mucho de qué hablar luego de que respondiera de manera considerablemente negativa a la fotografía que publicó J Balvin en su cuenta de Instagram, en la cual hace una comparativa de su look con el del intérprete del regional mexicano.

De hecho, esto provocó que el ex prometido de Belinda publicará una tiradera en contra del representante del género urbano, ocasionando así que muchos de los fans del exitoso reggaetonero se volcaran en contra del mexicano.

Sin embargo, este conflicto no concluyó ahí, pues, así como J Balvin decidió hacer otra publicación en contra de Nodal, este hizo lo propio en sus historias de Instagram, donde aseguró que le dolieron las críticas que recibió a raíz de la exhibición del intérprete de ‘6 AM’.

"Me dolieron las burlas y la gran exposición. respondí y siguió subiendo de nivel con burlarse por no llegar al Estadio de Medellín, mi aspecto físico, los tatuajes de mi ex. Yo tengo derecho a qué gente que no tiene ni idea de mí me conozca por mi talento y no por todo lo morboso", expuso Nodal en su cuenta de Instagram.