“Me están sacando”: Sofía Niño de Rivera recuerda cuando la abuchearon en concierto de Ximena Sariñana

Sofía Niño de Rivera ha dado de qué hablar en más de una ocasión y en su última entrevista no fue la excepción, y es que la comediante recordó el día en que el público en el Auditorio Nacional la abucheó cuando salió al escenario antes de un concierto de Ximena Sariñana.

Aunque se ha convertido en una de las grandes figuras de stand up en México, Niño de Rivera no ha evitado tener malas experiencias tanto fuera como dentro del escenario y así sucedió en uno de los conciertos de la cantante Ximena Sariñana.

En entrevista para el podcast “No lo hagas fácil” del youtuber Juanpa Zurita, la humorista habló sobre una de las experiencias que la marcaron en su carrera pues pensó que había sido abucheada por su trabajo y pidió perdón al público mientras la bajaban del escenario.

Sofía Niño de Rivera con el youtuber Juanpa Zurita. Foto: Instagram @sofffiaaa1

“Salgo, empieza a hablar y se oye: ‘Buuu’. Yo decía como: ‘Perdón, yo sé que no es lo que vinieron a ver’ y empezaron a gritar”, recordó Niño de Rivera al hablar del día en que abrió un concierto de Ximena Sariñana y ese fue su primer contacto con el público.

Confusión en concierto

Sofía Niño de Rivera señaló que mientras era abucheada alguien la llamó para salir del escenario, por lo que consideró que hizo algo mal y por eso su show de stand up no había sido bien recibido por el público.

“Yo decía: ‘La cag*** tan cabr** que me están sacando del escenario’”, sin embargo, al bajar alguien le informó que el público no podía escucharla y por eso se habían molestado comenzando a gritar, de inmediato supo que su espectáculo no estaba mal.

Además pudo ver a Ximena Sariñana moleta con la gente de producción por el indigente con la comediante, a quien le pidió que saliera una vez más al escenario antes de comenzar el concierto: “‘Por favor, puedes volver a salir’. Y yo: ‘A la mier**, ahora tengo que salir después de que nadie me oyó’”.

