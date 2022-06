El último mensaje de Shakira a Piqué antes de anunciar su separación

Shakira y Gerard Piqué anunciaron que se encuentran separados, esto después de que esta semana se desataran los rumores de su ruptura después de 12 años de relación. A partir de esta noticia, los fans han comenzado a buscar indicios de este "truene", no obstante, encontraron el último mensaje que la cantante colombiana le dedicó al futbolista del Barcelona.

La intérprete de "Antología" y el defensa español iniciaron su relación en 2010 y tuvieron dos hijos: Milan y Sasha. No obstante, de acuerdo a diferentes medios, Piqué habría engañado a la artista originaria de Colombia, quien debido a la infidelidad decidió terminar la relación. El deportista ahora vive en su departamento de soltero, mientras que Shakira sigue en su casa junto a sus pequeños de 7 y 9 años.

Shakira le dedica emotivo mensaje a Piqué

La cantante de éxitos como "Waka waka" y "Hips Don't Lie" publicó en su cuenta de Instagram un último mensaje dedicado a su entonces pareja. Shakira posteó una foto de sí misma a penas el pasado 30 de marzo, en donde escribió la admiración que sentía por Piqué como deportista, pues aseguró que a pesar de las lesiones era un excelente jugador y hasta indicó que era el "mejor central de mundo".

"Gerard no me deja decir estas cosas públicamente. Pero solo el con su heroísmo puede jugar así pasando por encima de cualquier lesión o dolor y dar siempre lo mejor. No es porque sea mi marido, pero es el mejor central del mundo mundial. ¡He dicho!", colocó la intérprete en la descripción de la foto.

El último mensaje de Shakira a Piqué Foto: Especial

Ahora, después de que se dio a conocer la supuesta infidelidad del jugador del Barcelona, los fans han comenzado a comentar en la fotografía lo mucho que la artista de 45 años quería a su pareja y que no se merecía que su relación terminara de esta forma. Asimismo, indican lo idealizado que lo tenía, ya que no consideran que sea tan buen elemento como ella en aquel momento lo planteó.

En redes sociales se han dividido las opiniones, pues mientras unos usuarios apoyan a Shakira, y hasta le buscan "nuevo novio", otros están del lado de Gerad, que es 10 años menor que la artista. En tanto, las celebridades han pedido respeto a su privacidad, sobre todo para que esta situación no afecte a sus hijos, Milan y Sasha, quienes tienen 9 y 7 años, respectivamente.

Al principio del año Shakira compartió fotos con Piqué Foto: IG @shakira

