Última foto de Shakira en instagram de Piqué fue hace ¡Un año! Así le reclaman los fans

Al pasar por la cuenta de instagram de Gerard Piqué @3gerardpique es fácil darse cuenta que ésta prácticamente está dedicada en su totalidad a promocionar su vida en el FC Barcelona. Como se sabe, el futbolista también funge como empresario de diversos eventos, principalmente en España, así como broker con marcas internacionales. Gerard suele llevar una vida muy a su estilo y aire, algo que es bien sabido y aceptado en su club puesto que ha logrado importantes acuerdos comerciales que redituaron millones para la entidad.

Luego de esto, se puede entender que Shakira, su pareja por 11 años, no esté en su día a día visiblemente, o no por lo menos en sus redes sociales. Múltiples selfies con barba o afeitado, así como fotos con sus compañeros de equipo, son la constante para un hombre que incluso no se muestra mucho con Milán y Sasha, sus hijos.

Otra cosa constante en las últimas horas son los reclamos de los fans, quienes critican y juzgan haya engañado a Shakira. Prácticamente todas sus fotos están bañadas de esos comentarios.

Piqué olvidó a Shakira hace un año

Para ser precisos, fue hace 47 semanas la última ocasión en que Gerard Piqué posteó una foto en su cuenta de instagram a lado de Shakira. En ésta, ambos lucen serenos, sonrientes y lo que parecería felices, con la dicha del verano del 2021.

A la vista de ese momento, aquel 9 de julio de 2021 todo era miel sobre hojuelas. Hoy todo cambió, tanto como lo describió una fan en un posteo dirigido a Piqué, donde le explica los "errores" que cometió Shakira al ser su mujer.

En el caso de Milán y Sasha, sus hijos, fue el 12 de agosto de 2021 la fecha en que por última vez los posteó consigo. En esta imagen, Gerard les definió como "Los Tres Mosqueteros". Actualmente, esa foto se llenó de comentarios de usuarios que reclaman el error cometido al poner en riesgo la integridad emocional de sus hijos y familia.

Shakira lo admira totalmente

En el caso de Shakira, ella posteó hace menos tiempo la última imagen o referencia directa de su ex pareja. Con muchas imágenes sobre temas de trabajo, Shakira no olvidó el día en que Gerard Piqué consiguió su partido 600 como futbolista. Aquel 13 de marzo de este 2022, ella se desvivió en halagos a él.

