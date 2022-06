"Siempre vivirás en mí": este fue el último mensaje de Fernando del Solar en Instagram | FOTOS

Este jueves 30 de junio, el mundo del espectáculo se vistió de luto después de que el programa Venga La Alegría confirmar el sensible fallecimiento de su exconductor, Fernando del Solar a los 49 años de edad; la noticia fue compartida en plena plena transmisión en vivo.

Frente a las cámaras de televisión, Sergio Sepúlveda, Laura G y Ricardo Casares recordaron con mucho cariño a su excompañero, quien durante muchos años libró una intensa batalla contra el cáncer de pulmón, enfermedad que le fue detectada en 2012.

Entre lágrimas, los conductores de TV Azteca dijeron que Fernando del Solar era un "maestro" de la vida pues a pesar de luchar contra el cáncer siempre se mantuvo optimista. Además, enviaron sus condolencias a la mamá, esposa e hijos del reconocido conductor.

Hace unas semanas, el pasado 12 de junio, Fernando del Solar registró su última actividad en Instagram al compartir un conmovedor mensaje en el que informó la muerte su papá. La publicación inmediatamente se volvió viral.

En el video compartido ante sus más de 334 mil seguidores, vemos a Fernando del Solar disfrutar de varios viajes en compañía de su padre; el exconductor de Venga La Alegría y el programa Hoy recordó con mucho cariño a su papá.

Además del video, Fernando del Solar compartió un mensaje en el que expresó su sentir ante la muerte de su papá; se dijo bastante triste e incrédulo su muerte, ocurrida el pasado domingo 12 de junio.

"Me siento muy triste y todavía no puedo creer que no voy a ver mas a mi viejo... Ni comernos un asado, ni reírme con sus ocurrencias… Hoy voy a sonreír porque pasó, porque fue él y por todo lo que vivimos juntos", escribió.