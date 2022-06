Karely Ruiz rompe el silencio y revela si tuvo una bebé durante su adolescencia: VIDEO

Uno de los rumores más recurrentes que existen sobre Karely Ruiz en redes sociales es aquel en el que se asegura que la bella modelo regiomontana de OnlyFans tuvo una hija cuando era apenas una adolescente, sin embargo, la también conductora finalmente decidió romper el silencio y dijo toda la verdad sobre esta teoría por lo que sus declaraciones dejaron con la boca abierta a más de uno.

Lo primero que hay que aclarar del tema, es que este rumor comenzó a circular en redes sociales debido a que, a lo largo de su carrera, Karely Ruiz ha publicado diferentes fotografías junto a una niña a la que siempre aparece abrazando y besando, lo cual, dio pie a que se especulara que había sido madre durante su adolescencia, sin embargo, la influencer nunca les había tomado importancia a estas versiones, sino hasta que hace apenas unas horas uno de sus seguidores la cuestionó directamente.

El cuestionamiento sobre la supuesta maternidad de Karely Ruiz surgió porque la influencer realizó una dinámica de preguntas y respuestas con sus seguidores de Instagram, quienes aprovecharon la oportunidad para preguntarle sobre sus planes, motivaciones y sobre sus escándalos, sin embargo, una de las interrogantes que más llamó la atención fue cuando le preguntaron si era cierto que tenía una hija y la colaboradora de “¡Es show!” señaló que no y aclaró que la niña de sus fotos era su hermana menor que se llama Vanessa.

“No chicas, es mi hermanita la menor, yo no tengo bebé, tengo 21 años, apenas soy una bebé, como voy a ser una niña cuidando a otra niña, no, no se crean, no soy una niña, pero no puedo tener hijos todavía”, señaló Karely Ruiz, quien en otra historia señaló que su hermana Vanessa es su mayor motivación pues se sabe que tiene una deficiencia motriz que le impide caminar y la modelo regiomontana señaló que uno de sus más grandes deseos en la vida es poder ver a su hermana caminando y según contó, ella misma le está pagando un tratamiento.

Además de Vanessa de nueve años, Karely Ruiz tiene otros dos hermanos un jovencito de 11 y su hermana Ale que hace apenas unos días tuvo su festejo de XV años, además, tiene un medio hermano mayor con el que se lleva más que bien.

Karely Ruiz no quiere más escándalos

En los últimos días, Karely Ruiz protagonizó diferentes polémicas, sin embargo, al ser cuestionada sobre este tema en la mencionada dinámica de preguntas y respuestas aseguró que ya no quiere verse involucrada en nuevas controversias y aclaró que el pleito con Sol León ya quedó aclarado y que siguen siendo tan amigas como siempre, mientras que en el caso de Fofo Márquez, quien aseguró que tuvo un encuentro sexual con la modelo, señaló que ya no tiene caso darle publicidad pero aprovechó para reiterar que no había pasado nada entre ambos.

Karely Ruiz quiere alejarse de los escándalos. Foto. IG: karelyruiz

