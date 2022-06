Lancer Lirical: Tras detención migratoria, liberan "sano y salvo" al rapero venezolano en Nuevo León

A través de las redes sociales del rapero Lancer Lirical, exigieron a las autoridades de Nuevo León y al presidente AMLO la liberación del MC.

En el comunicado compartido en Instagram, detallan que el rapero habría sido retenido por agentes de migración este jueves 2 de junio, argumentando irregularidades en el estatus migratorio del artista originario de Venezuela. Además, se dio a conocer que Lancer Lirical habría sido maltratado por agentes a su llegada al aeropuerto de Monterrey.

El rapero Lancer Lirical fue presuntamente detenido por agentes migratorios

El equipo de Lancer relata que tras la presunta detención, lograron comunicarse con el rapero a las 18:00 horas del jueves:

El gobernador de Nuevo León Samuel García dio a conocer en su cuenta oficial de Twitter que pidió al secretario general de gobierno y al secretario de seguridad que intervengan para localizar y proteger los derechos humanos de Lancer.

"Vamos rumbo a la estación de migración estamos en contacto con las autoridades y voy en camino porque es probable que en media hora logre que dejen libre a Lancer. La gente de migración me dice que está bien y que es un tema de situación jurídica migratoria".

Al momento, no se sabe el lugar exacto en el que está presuntamente detenido el rapero venezolano. Sin embargo, Samuel García indicó en un video que iba rumbo la estación migratoria en donde se encuentra Lancer Lirical y aseguró que se encuentra bien físicamente.

Además, el gobernador de Nuevo León prometió ayudarle a Lancer a arreglar su situación jurídica y que salga adelante.

"Me informan que está completamente sano. Por protocolo quitan celulares, no está privado de su libertad, es una detención administrativa, no penal".