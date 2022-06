Premios Juventud 2022: Ángela Aguilar y Grupo Firme son las estrellas de regional que amenizarán la gala

La entrega número 19 de Premios Juventud se llevará a cabo el próximo 21 de junio del 2022 en el Coliseo José Miguel Agrelot en Puerto Rico, además de galardonar lo mejor de la música, diversos artistas realizarán una participación arriba del escenario.

En lo que respecta a los representantes del regional mexicano, algunos de los confirmados para amenizar el evento son: Grupo Firme, Lennin Ramírez y Ángela Aguilar, mientras que de otros géneros también cantarán: CNCO, Danna Paola, Kenia Os, Mau y Ricky y Prince Royce.

Ángela Aguilar es una de las artistas con más nominaciones, siete en total: “Artista femenino - On the rise”, “Mejor canción regional mexicana” por “Ahí donde me ven”, “Mejor fusión regional mexicana” por “Ella que te dio” con Jesse & Joy, “Álbum de la juventud femenino”, “Álbum regional mexicano del año” por “Mexicana Enamorada”, “Quiero más” y “Mejor fandom”.

Los llamados “fenómeno” del regional mexicano, Grupo Firme le cantará a sus fanáticos, entre los temas que podrían interpretar están “En tu perra vida”, “Ya supérame” y “El Toxico”, cabe recordar que también tiene siete nominaciones.

Y otro de los que llevará su voz a la ceremonia es Lenin Ramírez, el famoso de 33 años será parte de una presentación especial, pero también de disputa la presea por el titilo de “Mejor colaboración de música regional mexicana”.

Más detalles de Premios Juventud 2022

Se premia desde el pop latino hasta la música regional mexicana.

Las transmisiones se llevarán a cabo por Univisión empezando a las 19:00 horas.

Los presentadores de esta edición son Eduin Caz de Grupo Firme, Clarissa Molina, Danna Paola y Prince Royce.

Mientras que la alfombra roja será conducida por Carlos Ponce, Karina Banda, José Figueroa, Jomari Goyso, Roberto Hernández, Kiara Liz y Borja Voces.

Seguir leyendo

Jonathan Becerra, el actor infantil de telenovelas se integra a una famosa banda de regional mexicano | VIDEO