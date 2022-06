"Nunca Jamás" el grupo favorito de Christian Nodal da detalles íntimos de su relación con él

Sin duda alguna, Christian Nodal es uno de los artistas más famosos de los últimos años, pero también uno de los más polémicos, y para muestra solo basta recordar el tema “Girasol” que fue dedicado a J. Balvin tras su fuerte pelea en redes sociales, y aunque se dijo que este tema había sido hecho y grabado en colaboración con “Nunca Jamás”, su banda favorita, esto no es así.

Y es que Nodal apareció en la fotografía de promoción de “Girasol” con la playera de la banda, pero son los propios integrantes de “Nunca Jamás” quienes revelaron que ellos no tienen nada que ver con el polémico tema; además los integrantes de la banda de rock agropecuario defendieron a capa y espada al intérprete de “Adiós amor”.

Fue en entrevista para el canal de Youtube Furia Nocturna Noticias en donde revelaron que ellos no tienen nada que ver con la creación ni en la producción de “Girasol”, sin embargo, sí estuvieron disfrutando de unas horas en compañía de Nodal.

Uno de los integrantes de “Nunca Jamás” reveló, que Nodal es fanático de su música desde mucho antes de que se convirtiera en el hombre famoso, exitoso y polémico que es actualmente; incluso pudimos ser testigos que el ex de Belinda los contrató para que amenizaran su fiesta de cumpleaños.

Y es que los integrantes de Nunca Jamás, relataron a Abraham Mojica y Guillermo Segura, conductores de la emisión, que cuando Nodal llegó a Sonora él fue quien los contactó pues quería recomendaciones de un buen tatuador pues quería hacerse unos nuevos diseños.

“Al siguiente día, ya íbamos para Obregón y nos habla (Nodal) y nos dice: ‘ey me pueden conseguir ahí ustedes que conocen aquí no me pueden recomendar a alguien que me quiero poner un percing, y me quiero tatuar, me quiero hacer un tatuaje’ y ya buscamos ahí a la gente y lo contactamos con la raza…fuimos a acompañarlo”, dijo Pedro Verdez