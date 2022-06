Rebecca Jones DESMIENTE que el cáncer regresó a su vida: "es absolutamente falsa la nota"

Este martes 28 de junio, una famosa revista de espectáculos sacó en su portada que una de las actrices mexicanas más queridas habría recaído en el cáncer, se trata de Rebecca Jones, quien de acuerdo con la publicación esta terrible enfermedad habría atacado nuevamente a la protagonista de telenovelas en uno de sus ovarios.

Ante esta alarmante información es la propia actriz quien habló en exclusiva para el Programa Hoy en donde habló sobre su estado de salud y si es que es verdad que regresó el cáncer a su cuerpo.

Amable y muy tranquila, así se le escuchó a Rebecca Jones en la entrevista que dio en exclusiva para el programa Hoy, fue mediante vía telefónica que la actriz de telenovelas aclaró cómo se encuentra actualmente respecto a su salud.

Primero que nada, agradeció a los conductores de Hoy que se hayan preocupado por su salud, en entrevista Raúl Araiza, Andrea Legarreta y Martha Figueroa cuestionaron a Jones sobre si lo publicado en la revista que sale a la venta todos los martes es cierto o no, ante esto la actriz dijo:

Y es que la actriz asegura que leyó la nota la cual ocupó la portada de esta semana, y comenta que además de ser mentira, caen en muchos datos erróneos, pues mencionan que el cáncer regresó en uno de los ovarios.

Foto: IG @la_rebeccajones

Rebecca Jones, asegura que aunque “tiene muchos” (ovarios), esta parte de su cuerpo ya le fueron retirados, por lo que es imposible que tenga cáncer en uno de ellos.

“Hay muchas cosas erróneas…son datos completamente falsos, ovarios si tengo muchos pero ya no están, ese tipo de datos perfectamente están mal, es una nota muy mala leche”, dijo Rebecca Jones a Hoy

Durante su entrevista en el programa matutino de Televisa, Rebecca compartió que hace algunas semanas asistió a un evento de teatro en donde uno de los reporteros de TVNotas quiso cuestionarla sobre el tema del cáncer, ante esto, la actriz se negó a hablar del tema.

“El reportero de esa revista me preguntó sobre el tema y yo le dije que no iba a hablar de eso porque estábamos en una obra de teatro y se se molestó…” relató Rebecca Jones

Foto: IG @la_rebeccajones

Tras comentar lo anterior, la actriz de “Conejo blanco, conejo rojo”, fue cuestionada por Martha Figueroa si es que emprenderá acciones legales en contra de la revista de espectáculos, y aunque reveló que aunque no está segura de hacerlo lo que más desea es darle a conocer a sus seguidores la verdad y aclarar que el cáncer no regresó a su cuerpo.

“Más allá de una demanda o lo que se pueda hacer por una nota falsa; sí tal vez pero sobre todo me interesa mucho que el público sepa que no es cierto, es lamentable como la revista lucra con cosas que no son ciertas”, finalizó Rebecca Jones