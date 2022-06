Tin Tan: Ella fue el gran amor del querido actor cómico del Cine de Oro | FOTOS

El próximo miércoles 29 de junio se cumplirán 49 años del desafortunado fallecimiento de Germán Valdés “Tin Tan”, quien sigue siendo considerado como uno de los actores cómicos más relevantes de toda la historia del Cine Mexicano y debido a ello, en esta ocasión aclararemos una de las dudas más recurrentes que hay entre sus seguidores y te diremos quién fue el más grande amor del querido “Pachuco de Oro”.

German Genaro Cipriano Gómez Valdés y Castillo, como realmente se llamaba el querido actor, tuvo una gran cantidad de romances a lo largo de su vida y se casó un total de tres veces, lo cual, confirma que era un hombre sumamente enamoradizo, por lo que a continuación haremos un breve recuento de sus matrimonios y te diremos quién fue el gran amor de su vida.

El querido hermano de "Don Ramón" tenía 22 años cuando se casó con una mujer de nombre Magdalena Martínez y hasta donde se sebe esta mujer, de la quien no se sabe mucho, tuvo un lugar muy especial en el corazón de “Tin Tan” debido a que fue su primer amor, no obstante, luego once años de matrimonio y haber procreado a su hijo Francisco Germán decidieron divorciarse.

Magdalena Martínez fue el primer gran amor de "Tin Tan". Foto: Especial

El segundo matrimonio del actor que en sus inicios era conocido como “La Chiva” ocurrió en el año de 1948, cuando ya estaba más que consolidado como toda una súper estrella durante la Época de Oro del Cine Mexicano y la afortunada mujer que logró ganarse el corazón del histrión fue Micaela Vargas, quien también fue una mujer sumamente importante en su vida ya que con ella procreó a sus tres hijos, Olga, Javier y Genaro, no obstante, en 1955 la pareja decidió separar sus caminos.

Micaela Vargas fue la segunda esposa de "Tin Tan". Foto: Especial

Antes de continuar con el recuento de las esposas de “Tin Tan”, es importante puntualizar que a lo largo de su carrera también fue relacionado con otras bellas mujeres de la farándula con quienes compartió créditos en diferentes películas, incluso, se dice que este tipo de situaciones fueron las que terminaron con sus dos primeros matrimonios.

¿Quién fue el gran amor de “Tin Tan?

La tercera ocasión en la que “Tin Tan” se casó fue con la bella cantante Rosalía Julián, quien se dice que fue el gran amor del cómico, debido a que ambos se mantuvieron juntos hasta la muerte del “Pachuco de Oro”, la cual ocurrió el 29 de junio de 1973 a causa de cáncer de páncreas.

Rosalía Julián estuvo junto a "Tin Tan" hasta la muerte del querido actor. Foto: Especial

El matrimonio de “Tin Tan” y Rosalía Julián duró un total de 17 años y durante este tiempo procrearon a sus dos hijos Carlos y Rosalía, quienes son los herederos del actor más conocidos debido a que se han encargado de mantener vigente el legado de su padre a través de “Tin Tan y sus pachucos S.A. de C.V”.

