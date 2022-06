Son Ye Jin y Hyun Bin serán papás, la actriz está embarazada de su primer hijo

Son Ye Jin y Hyun Bin, una de las parejas de doramas cuyo amor traspasó la pantalla, se casaron en marzo de este año. Meses después de su boda, los actores surcoreanos sorprendieron a sus fans con la noticia de que se convertirán en padres y le darán la bienvenida a su primer hijo juntos.

Los idols se conocieron en la industria de los doramas, ya habían trabajado juntos y su química hacía sospechar a los fans sobre una relación entre ellos; sin embargo solo eran grandes colegas. No fue hasta el 2019 que protagonizaron "Crash Landing on You" de Netflix que se enamoraron en la vida real.

Su amor traspasó la pantalla, emocionando a más de una fan, sobre todo por la popularidad del dorama. Su boda fue uno de los eventos más esperados del 2022 y asistieron reconocidas estrellas de Corea. Ahora, Son Ye Jin y Hyun Bin le darán la bienvenida a su primer bebé.

Son Ye Jin anuncia que espera un hijo con Hyun Bin

A través de su cuenta personal de Instagram, la actriz So Ye jin reveló la noticia de que será mamá al lado de su esposo Hyun Bin, ambos con una gran trayectoria en los doramas.

Una nueva vida ha llegado a nosotros

Fue lo que publicó So Ye Jin para darle la noticia a sus fans, la actriz aseguró que estaba aturdida por las noticias y los cambios en su cuerpo han comenzado, por lo que se siente emocionada y preocupada al mismo tiempo. También confesó que no le había dicho a nadie cercano, pero decidió hablar con sus fans y hacerlo público.

Son Ye Jin aseguró que ella y Hyun Bin harán todo por proteger a la nueva vida que ha llegado a su matrimonio. Al parecer, se encuentra en la primera etapa de embarazo, por lo que es posible que su hijo nazca hasta el 2023.

A pesar de dar a conocer la noticia, lo más probable es que mantenga en privado su maternidad, así como la identidad de su pequeño hijo, cuyo sexo tampoco fue revelado. Algunas fans en redes sociales compartieron su alegría y felicitaciones a los futuros padres.

