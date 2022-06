BTS: Jungkook inicia el Capítulo 2 de Bangtan con "Left And Right" junto a Charlie Puth

¡La espera para el ARMY terminó!, pues no sólo se realizó la tan soñada colaboración entre Jungkook y Charlie Puth, sino que con el lanzamiento de "Left And Right" da inicio el Capítulo 2 de BTS, esto después de que los miembros anunciaran que tomarían un descanso grupal para enfocarse en sus carreras como solitario.

Desde hace algunos meses se especulaba que el intérprete de "We Don't Talk Anymore" y "el Golden Maknae", estaban preparando una colaboración, sin embargo, sus respectivos representantes no habían confirmado la información. No fue hasta hace unos días, que el cantante estadounidense reveló por medio de un video que estaba todo listo para el estreno de "Left And Right", cumpliéndose así uno de los más grandes sueños de Jungkook.

Jungkook inicia el Capítulo 2 de BTS con "Left And Right"

Este jueves, antes de la media noche, se estrenó el MV de "Left And Right", tema de Charlie Puth y Jungkook de BTS. Como era de esperarse, la canción ya comenzó a dominar las tendencias en redes sociales como Twitter y YouTube, siendo esta última en donde se ubica en el sexto puesto de lo más visto y se espera que pronto llegue a los primeros lugares pues hasta el momento tiene más de 7 millones de reproducciones.

Con un video sencillo, en donde Charlie y Jungkook son los protagonistas y sólo hay otro personaje, los artistas conquistaron a sus fans, quienes quedaron cautivados con la tan esperada canción. El integrante de BTS volvió a sorprender con su voz cantando en inglés, haciendo una perfecta combinación con el estadounidense.

El ARMY aseguró que "Left And Right" marca el Capítulo 2 de la carreta de Bangtan, puesto que la agencia BingHit le dio la misma promoción que a los trabajos de la banda de k-pop, ya que en las redes sociales del grupo se pueden ver las imágenes oficiales de la canción, algo que no sucedía con otras colaboraciones.

Hace poco más de una semana, BTS tuvo su último evento del FESTA 2022, en donde celebraron su aniversario número nueve. Durante una cena que fue transmitida en YouTube, los miembros anunciaron que se tomarían una pausa temporal de sus actividades, por lo que se desató una serie de malentendidos, los cuales fueron aclarador por la agencia Hybe, quien indicó que la banda de k-pop no estaban en "hiatus", sino que los integrantes se enfocarían en sus carreras en solitario.

El "Golden Maknae" es el primero en tener una actividad en solitario después de la pausa con BTS, mientras que el segundo sería J-Hope, pues se presentará en Lollapalooza el domingo 31 de julio del 2022 y próximamente se anunciará su primer disco.

