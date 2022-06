¿No era Lolita Cortés? Ellos fueron los jueces de la primera generación de "La Academia"

Uno de los proyectos más ambiciosos y queridos por los televidentes de principios de los años dos mil fue sin duda La Academia, proyecto que tenía dos objetivos, el primero capacitar a sus concursantes para lograr las bases para continuar con una carrera artística ya sea en la actuación, el modelaje y principalmente el canto y el segundo objetivo, era para hacer un contrapeso al fenómeno que significó el programa Big Brother en Televisa.

Al apuesta fue muy arriesgada, sin embargo, se logró, con el paso del tiempo, los participantes lograron cautivar al público y en poco tiempo, La Academia fue el programa más visto en la televisión abierta, y el primer gran éxito de los reality show en Tv Azteca.

La Academia ha lanzado grandes artistas como Yuridia, Carlos Rivera, Víctor García, Yahir, Nadia, Miriam, María Fernanda, Dalú, entre otros, que ahora ocupan un lugar especial entre las figuras de la farándula mexicana a 20 años de que hiciera aparición por primera ocasión en la televisión mexicana.

Gavito el sobreviviente

Ahora con La Academia 20 años, se cumple un ciclo y está vez la celebración es con bombo y platillo, presentando a una nueva generación de alumnos que están dispuestos a darlo todo con tal de ganar el premio de un millón de pesos y además la obtención de un disco editado y producido por la disquera Sony Music en México.

Uno de los cambios sustanciales entre la primera generación y las siguientes, fue sin duda el panel de críticos, en la primera generación no era el mismo panel que vemos ahora, en el primer concierto apareció el hombre fuerte de aquel panel, el productor musical Óscar López, a lado de José Luis Villarreal director de Azteca Music, la compositora Amparo Rubí y el productor Guillermo Gil.

Ese panel no fue tan exitoso, sin embargo, eran las primeras pruebas de aquel fenómeno en lo que se convirtió La Academia, no había discusiones fuertes, no había intercambios con los alumnos, las críticas eran duras, pero no al grado de tirar al piso a los alumnos.

Esta primera generación creció y se desarrolló con este panel, sin embargo, hubo una fecha que queda marcada para siempre en el ánimo del público y de los alumnos, el concierto número nueve que vio por primera vez entre el panel de críticos invitados a Arturo López Gavito, quien con una sola crítica al concursante Alex y la canción “Soy un desastre”, se ganó su lugar en el panel desde entonces y hasta la fecha, Gavito no ha fallado en el panel de jueces, ya sea a lado de Lolita Cortés, con Ilse, ahora con Ana Bárbara, con Horacio Villalobos y hasta don Danna Paola.

