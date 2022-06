¿Indirecta para Irina Baeva? Martha Julia asegura que está dispuesta a hacer escenas íntimas con Gabriel Soto

La actriz Martha Julia se deshizo en halagos hacia su ex Gabriel Soto, luego de que el destino se encargó de volver a reunirlos gracias al remake de la telenovela "La Madrastra", donde ambos participaran.

Después de que Soto afirmó que tenía 12 años sin coincidir con su expareja, ahora Martha Julia confesó que no le desagrada que le sigan preguntando por el actor.

“Toda mi vida, después de que, yo creo que tenía años de no verlo, de todas maneras, me seguían preguntando, imagínate ahora que nos juntaron en el proyecto, pues obviamente nos tenían que preguntar a los dos”, expresó la artista con una gran sonrisa en entrevista para el programa Hoy.

Debido a que hace tiempo declaró que Gabriel Soto era el amor de su vida y esto provocó gran revuelo en la prensa y sus seguidores, la artista manifestó que de ahora en adelante tendrá cuidado con lo dice, aunque recalcó que no le desagrada que le pregunten por él, informó Agencia México.

“Gabriel es una persona maravillosa, es un gran tipo, entonces nos gusta, la verdad a mi me gusta, claro que llega un momento en que dices hay que respetar, él tiene a su pareja, hay que respetar y ya no hay que hablar, porque cuando uno dice una cosita la arman enorme, entonces sí, uno comete errores, pero ya aprendimos”, expresó.

Acto seguido, Martha Julia dejó ver el cariño que le tiene a Soto. “Es un caballero, es un gran hombre, es un hombre muy noble, también yo, ustedes lo saben perfectamente que toda mi vida he hablado maravillosamente, es el hombre más educado que he conocido en toda mi vida y por supuesto siempre voy a hablar bien de él”.

Por último, la actriz aseguró que no tendría ningún inconveniente en realizar escenas íntimas o de romance con el que fuera su novio hace más de dos décadas.

“¡Claro!, para eso nos dedicamos a esto, porque no estamos haciendo una realidad, y si hay personas que se pueden identificar con nuestros personajes, pero no estamos haciendo una verdad, estamos haciendo algo ficticio que no existe”, culminó.

