Daniel Drexler muestra su lado más íntimo y sin pudor con su nuevo sencillo “En esta cama"

Daniel Drexler se olvidó de los tapujos y el pudor a la hora de escribir su nuevo sencillo “En esta cama”, un material donde sin mencionar palabras explícitas sobre el acto sexual, describe escenas eróticas y elegantes que han conquistado al público. Incluso el video tiene referencia a algunas cintas de Pedro Almodóvar.

“Hubo un reflejo de autocensura, hay versos muy explícitos que no se asemejan a otros que he escrito, pero cuando iban saliendo las frases sentí que no me iba a animar a dejarlas, pero a la mera hora decidí que sí tenían que estar. Me da gusto que para el público no sean groseras, sino eróticas”, detalló.