Jorge Ortíz de Pinedo organiza “Carcajadas con causa”, un evento para mantener a 40 adultos mayores

En busca de conseguir fondos para mantener a los 40 adultos de la tercera edad que habitan la Casa del Actor, el productor Jorge Ortíz de Pinedo organizó el evento “Carcajadas con causa” donde más de 10 comediantes regalarán su trabajo para estos actores; de ser positiva la respuesta, buscará instaurar un mes completo para recaudar más ayuda.

El primer evento será el 23 de junio y cuenta con la presencia de El Capi Pérez, Carlos Eduardo Rico, Daniel Bisogno, “El Indio Brayan”, El Mago Frank, Mara Escalante; Mariazel, Michelle Rodríguez, Lalo España; Raúl Araiza, Verónica Toussaint y Teo González. La cita es en el Centro Cultural Teatro 1.

Reunir este elenco no fue difícil, ya que varios colegas preocupados por el tema se sumaron a esta iniciativa. Teo González incluso hizo un espectáculo similar con comediantes de Guadalajara, fórmula que también se repitió en Monterrey y que por eso ahora buscan hacerlo en la CDMX.

Este sería el primer cartel, de tres eventos planeados, ya que son varios los colegas que están preocupados por la falta de recursos. Además, también hay músicos y cantantes que se quieren sumar a las actividades, por eso es que Ortiz de Pinedo está pensando en hacer el Mes de la Casa del Actor, ya que no saben cuándo la ANDA les dará recursos.

“Sabemos que hay un problema grave de falta de liquidez en la ANDA, pero eso no quiere decir que no haya dinero para mantener a los ancianos. Y ahí estamos esperando, mientras se deciden a pagar, el patronato tiene que seguir cuidando a los huéspedes. Esto es un acto de solidaridad de los colegas que quieren ayudar. Me siento feliz por el altruismo de Alejandro Gou y todo el elenco”, agregó.