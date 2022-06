Norma Palafox, ¿deja sin boda a Cassandra Ascencio? Levanta sospechas con esta FOTO

La hermosa atleta y talentosa futbolista, ex Chivas y ex Pachuca, Norma Palafox rompió el corazón de sus millones de seguidores después que surgiera un poderoso rumor de su posible boda, esto después de acudir acompañada por un galán a una fiesta con ex participantes del famoso reality de Tv Azteca, Exatlón.

Este fin de semana, Norma Palafox aprovechó que no tiene equipo de futbol para la siguiente temporada de la Liga Femenil mexicana y a la espera si su fichaje con el Atlas se vuelve una realidad, para acudir a la boda de su amiga Brenda Castro, una atleta reconocida por su pasión y disciplina por el Crossfit, portando un increíble vestido de gala en un tono dorado.

Norma Palafox lució un espectacular vestido en tono dorado.

Norma Palafox y Brenda Castro se conocieron y fortalecieron su amistad cuando participaron en la versión para Estados Unidos de Exatlón (Exatlón USA). Norma saltó a la fama gracias a su dedicación y pasión al competir por el triunfo en cada competencia. Además de llegar al programa de Azteca como figura por ganar el campeonato femenil con las Chivas del Guadalajara siendo la goleadora de la temporada y a pocas semanas después, abandonar al equipo por este proyecto televisivo.

La sonorense fue una de las invitadas de lujo en la boda de Brenda Castro, donde también asistieron otros exparticipantes de Exatlón como Keno Martell, Casandra Ascencio y Pame Verdirame.

¿Norma Palafox dejó sin boda a su amiga Cassandra Ascencio?

Cassandra Ascencio es otra exparticipante de Exatlón que su fama en redes sociales por su estilo de vida y rutinas de ejercicio la posicionó en el gusto del público.

El rumor de la supuesta rivalidad con Norma Palafox después de luchar por el ramo de boda de su amiga Brenda Castro las puso en la polémica este fin de semana y sembró la duda sobre ver a la sonorense vestida de blanco y dando el sí en el altar. Pero en realidad fue un momento cómico que vivieron las exatletas de Exatlón durante la boda de su amiga.

Norma Palafox ganó el ramo de bodas a sus amigas.

Norma, con la pasión que le caracteriza, le ganó el ramo a Cassandra Ascencio y otras chicas que se unieron al momento clásico de bodas. Cassandra subió una historia a su cuenta de Instagram mostrando un semblante triste y espontáneamente aparece Norma Palafox cargando el ramo y muy sonriente por ganar.

Sus amigas lanzaron leyendas chistosas contra Norma en sus redes sociales por dejarlas sin boda.