Christian Nodal: El momento en el que lo abuchean en Bolivia y hasta le avientan hielo | VIDEO

Christian Nodal es una figura pública de la que se habla mucho en los últimos días, el cantante ha estado envuelto en varias polémicas que tiene que ver con su ex relación con Belinda, la música que hace y al pleito que tuvo con el artista urbano J Balvin por redes sociales.

Pero no todo es chisme en la vida del cantante sonorense de 23 años que está triunfando en México, Estados Unidos y Latinoamérica, Nodal recientemente anunció la serie de eventos que programó para la unión americana y en un video dio a conocer todas las fechas pendientes que llevará a cabo.

En lo que espera para deleitar a su gente en Estados Unidos, el intérprete de “Adiós amor”, acudió a un concierto en Bolivia en donde, aunque tiene millones de fanáticos, la gente no lo recibió de la mejor manera o como él pensaba.

Mientras estaba arriba del escenario recibió gritos, abucheos y hasta hielos por parte de los presentes, la reacción de Nodal fue inmediata y primero que nada pidió respecto y a la vez esquivaba algunos objetos que le arrojaron.

Ya con aparente enojo, el famoso dice que les quiten las entradas a los que se encuentran haciendo el disturbio. “Sáquenlos a la chingada, a mí no me estén aventando hielo, porque yo los respeto y no me están respetando”, se puede escuchar en un video que es viral en redes sociales y en el que también se oye mientras algunas personas le gritan “feo”, “cholo” y “muñeco feo”, además de “fuera”.

Nodal ahora promociona su disco “Forajido” y en varios momentos ha comentado que le afectan los malos comentarios que puede recibir, cabe recordar que la canción “Girasoles” que sacó hace unos días es dedicada a todas aquellas personas que se han burlado de su aspecto físico o que no respetan las decisiones en su vida personal y en su carrera profesional.