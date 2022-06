Christian Nodal habla de Grupo Firme y reconoce que fue un ERROR haberles dicho que no: VIDEO

Uno de los desaires más recordados en el regional mexicano es el que le hizo Christian Nodal a Grupo Firme. Fue en 2020 cuando el cantante sonorense dijo que no conocía la musical de los artistas y que no haría una fusión con ellos.

Desde ese momento empezó una aparente rivalidad que, aunque no estaba tan fuerte por parte de los intérpretes, los fanáticos de cada uno se encargaron que defenderlos a capa y espada.

Nodal tiempo después aclaró lo que en verdad quiso decir en ese momento y reveló que arregló las cosas con Grupo Firme, Eduin Caz líder de la banda en ese entonces mostró su decepción y señaló que a ellos les gusta el trabajo de joven, pero respetaban la decisión de no hacer música juntos.

El tiempo pasó y tanto Grupo Firme como Christian Nodal crecieron y se convirtieron en uno de los máximos exponentes de la música norteña, además ambos han revelado de forma separada que también han madurado personal y profesionalmente.

Los intérpretes de “Adiós amor” (Nodal) y “Ya supérame” (Grupo Firme) se han encontrado en eventos musicales y premiaciones, cuando se toparon cara a cara se saludaron e incluso se les ha visto compartir anécdotas, reír y pasar un grato momento.

¿Christian Nodal se arrepiente?

En 2021 Grupo Firme se posicionó como la banda con la gira más lucrativa en Estados Unidos y además los más taquilleros del mundo, su trabajo aumentó y su fama también, ahora en 2022 los jóvenes se encuentran llevando a cabo una gira por Estados Unidos y México llamada “Enfiestados y Amanecidos”.

Christian Nodal también sigue con éxitos y ha declarado que en aquel momento en el que se negó a hacer algo a lado de sus colegas es un error que está pagando.

Según un video publicado en TikTok desde la cuenta de Germán Pablos y retomado por Belladolith, la ex pareja de Belinda dice que ha pagado por sus errores. “Yo he pagado por mis errores, cuando pasó lo de Grupo Firme yo lo pagué, cuando pasó qué más, ¿qué otra pendejada he hecho?, cuando hice mi relación publica, yo la pagué, todo lo he estado pagando”, aseguró.