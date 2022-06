Así canta Emme, le hije de JLo que causó furor durante el concierto de su madre; heredó su talento | VIDEOS

El pasado jueves 16 de junio, Jennifer Lopez se presentó en el famoso Dodgers Stadium en Los Ángeles, California, espacio dedicado al mundo del béisbol y el deporte en general.

En el escenario, JLo generó un fuerte furor luego de interpretar sus canciones más exitosas, pero también por presentar a su hije Emme Muñiz para que la acompañara con el público para cantar juntes.

Recordemos qué Emme Muñiz tiene 14 años de edad, pero desde temprana edad no se identificaba con lo socialmente estipulado como “femenino”, por lo que en la actualidad utiliza pronombres neutros, y su madre lo hizo notar cuando le presentó para subir al escenario con ella, lo cual generó una fuerte respuesta por parte de su público que se dio lugar en el recinto pero también en redes sociales.

JLO invitó a su hije a cantar con ella

“Elle está muy muy ocupade, llene de reservaciones en su agenda y es tan buene, me cuesta mucho cuando elle sale, pero vale cada centavo porque es mi socie directe favorite de todos los tiempos, así que si me permiten….”, habló JLO al presentar a Emme a cantar con ella.

Emme subió con su madre al escenario para interpretar la exitosa canción “A Thousand Years” de Christina Perri, el momento más emotivo de la noche por tratarse de un dúo entre madre e hije; Emme decidió utlizar un atuendo color rosa intenso, que constó de camisa y pantalones cortos así como unos calcetines y una gorra negra con las letras “LA” bordadas.

El momento más emotivo de la noche

Es importante recordar que Emme Muñiz es hije de Jennifer Lopez y del famoso cantante Marc Anthony, con quien procreó también a Maximiliano David Muñiz.

“La última vez que actuamos juntes fue en un gran estadio como éste y les pido que canten conmigo todo el tiempo. Así que esta es una ocasión muy especial”, declaró.

Cabe señalar que cada 14 de julio se reconoce en todo el mundo a las personas no binarias; este término se refiere a quienes no se identifican exclusivamente como hombre o mujer, ya que las personas no binarias pueden identificarse como hombre y mujer al mismo tiempo, o como alguien que está completamente fuera de esas categorías socioculturales.

SIGUE LEYENDO:

Disney prepara "Strange World", la película con un personaje abiertamente GAY

¿Qué significa ser una persona no binaria?; existen diversos tipos

¿Qué es el lenguaje INCLUSIVO INB y cómo se puede llevar a la práctica?