Pedro Infante le llevó serenata a María Félix; ésta era su VERDERA relación

Pedro Infante y María Félix fueron los actores más importantes de la época de Oro del Cine Mexicano, sin embargo, sólo lograron protagonizar una película juntos. "Tizoc: Amor de indio" fue la cinta que unió sus talentos y a pesar de que al principio tuvieron diferencias, lograron tener una buena relación, al grado de que el llamado "ídolo de Guamúchil” le llevó serenata a "La Doña", por lo que muchos se preguntan si tuvieron alguna relación.

El originario de Sinaloa quería ser cantante, no obstante, su talento lo llevó a participar en varias películas de cine, siendo su debut "En un burro tres baturros", de 1939. Aunque sólo apareció como extra en aquel filme, pronto mostró sus habilidades histriónicas y se convirtió en galán de la pantalla grande logrando sumar más de 60 créditos entre los que destacan "Nosotros los pobres", "Dos tipos de cuidado", "Los tres García" y "A.T.M. A toda máquina!", por mencionar algunas de su larga trayectoria.

En tanto, María Félix comenzó su carrera artística con el pie derecho, ya en su primera película consiguió el estelar; se trató de "El Peñón de las Ánimas", cinta en la que compartió créditos junto a Jorge Negrete, quien años después se convertiría en su esposo. "Doña Bárbara", "La mujer sin alma", "La diosa arrodillada", "Doña Diabla" y "La cucaracha", son algunas de sus filmes más memorables que la colocaron en el gusto del público.

María Félix y Pedro Infante en "Tizoc" Foto: FB Fundación María Félix

Así eran las serenatas de Pedro Infante a María Félix

En 1957, el director Ismael Rodríguez juntó a "María Bonita" con el "ídolo de México" en la película "Tizoc: Amor de indio" y aunque en un principio, Félix se negaba a participar con Infante, al final la convencieron y tuvo una buena relación con el actor, al grado de que su coprotagonista le llevó algunos regalos y serenatas hasta la puerta de su casa, algo que era muy común en el intérprete de "Cien años".

En sus memorias, María Félix relató que el cantante y actor le regaló un comedor estilo colonial que él mismo talló en su taller de carpintería, así como una guitarra; además el día de su cumpleaños 43, Pedro le llevó serenata a su hacienda de Catipoato, ubicada en la actual alcaldía Tlalpan, en la Ciudad de México. Asimismo, le dio algunos paseos en moto durante las grabaciones de la cinta de "Tizoc".

A pesar de todos los obsequios y buenas intensiones de Pedro Infante, nunca logró hacer una amistad con la diva del Cine de Oro, ya que en propias palabras de la protagonista de "Enamorada" sus personalidades eran muy opuestas y el cantante "no sabía tratar a las mujeres de igual a igual".

María Félix no quería filmar "Tizoc" con Pedro Infante

En entrevista, "La Doña" reveló que no quería grabar "Tizoc" con Pedro Infante, esto debido a que ella creía que no se representaba bien a los "indios", ya que consideraba que las personas indígenas no hablaban ni caminaban con el personaje que hacía el cantante de "Amorcito corazón". Sin embargo, accedió después de que el director le ofreciera una suma importante de dinero y que su coestelar también hablara con ella para convencerla.

"Tizoc: Amor indio" fue una de las películas más importantes de la época dorada de la cinematografía nacional, pues fue galardonada con el Globo de Oro en la categoría de "Mejor película en lengua no inglesa" en 1957, mientras que Pedro Infante se llevó el premio a "Mejor actor" en el Festival de Cine de Berlín; presea que no pudo recibir debido a que había muerto en un accidente aéreo.

