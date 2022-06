BTS: Jimin revela uno de los secretos de Jungkook al dormir y así reacciona el ARMY

Jimin y Jungkook son una de las duplas favoritas dentro de BTS. Los idols son grandes amigos desde hace años, incluso viajaron juntos a Japón como un sueño que tenían. En una ocasión, el cantante decidió revelar los hábitos que tiene el Golden Maknae y lo que hace al dormir.

Actualmente, los siete integrantes son jóvenes millonarios y tienen su propio departamento de lujo. Pero, a lo largo de los años han compartido dormitorio o habitaciones durante sus viajes, por lo que conocen todos sus hábitos y no dudan en exponerlos a sus fans.

Durante su reality "In The SOOP", BTS realizó una fogata fuera del camper donde durmieron los integrantes. Como Jimin y Jungkook han compartido habitación, el cantante decidió revelar algunos de sus hábitos nocturnos, hace poco se supo que el idol duerme solo en ropa interior.

BTS: Jimin revela lo que hace Jungkook al dormir

Jimin decidió "exponer" a su compañero Jungkook, pues asegura que no se da cuenta en qué momento se queda dormido hasta que el Golden Maknae comienza a roncar, incluso imitó la forma en que lo hace. Sin embargo, el idol negó que lo hiciera mientras Suga aseguró que todas las personas roncan.

Además, el propio Jungkook confesó que no usa nada para dormir más que su ropa interior, algo que enloqueció a sus fans. Aunque roncar no es malo, a veces representa un problema de salud porque los ronquidos son provocados por no poder respirar bien.

El ARMY también ha compartido, que, aparentemente algunos de los integrantes de BTS han sufrido de parálisis del sueño, un fenómeno que te inmoviliza mientras duermes o te despiertas de manera repentina.

