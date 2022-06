Christian Meier regresa a la música con una canción dedicada a un antiguo amor

Tras una larga -pero necesaria- pausa, el exitoso actor y cantautor peruano, Christian Meier, está de manteles largos gracias a su tan ansiado regreso a la escena musical, y es que ahora presenta su más reciente sencillo ‘Déjà Vu’, con nuevos sonidos con los que busca enamorar nuevamente a su gran base de fans en México y Latinoamérica.

Esta canción, compuesta totalmente por él, refleja, en sus propias palabras, el regreso, tanto a sus raíces, como a aquellos viejos amores que no se pueden olvidar; en este caso específico, lejos de las relaciones sentimentales, pues engloba su vuelta a la música. El título de la misma marca el mismo camino, como una sensación de haberlo vivido antes y de gran forma. El comienzo desde algo ya conocido.

En entrevista exclusiva para El Heraldo de México, Christian Meier no ocultó su emoción por retomar su carrera musical y aseguró que regresó para quedarse; además, habló sobre lo que viene para su futuro como actor.

El motivo detrás de la pausa

Fue en 2016 cuando Christian lanzó su último álbum de grandes éxitos ‘Nada ha Cambiado’; sin embargo, como para muchos, el punto de inflexión para regresar a componer y escribir más música fue la pandemia por covid-19, tiempo de encierro que aprovechó para ser más creativo y poner nuevamente en marcha su proyecto.

‘Yo ya estaba haciendo cosas; escribí historias y guiones para filmar, pero cuando me di cuenta que la gente buscaba series, programas y música para pasar el rato, grabé un concierto con la banda que me acompaña en vivo pero nunca salió, entonces de ahí me agarré para componer canciones y unos meses después se las presenté a mi productor y me dijo que grabáramos un disco… y así fue’, aseguró emocionado.

Pero la pausa de su carrera musical no se debió a un abandono de la misma, sino a su interés por consolidarse como un actor internacional, cosa que en los últimos 20 años ha logrado gracias a un sinfín de oportunidades que se le han presentado tanto en México como en Latinoamérica.

‘Hace poco más de 20 años quizás hubiera preferido la música sobre ser actor, pero esta carrera me ha dejado tanto, que también me debo a ella. Hoy no solo busco seguir por el sendero de una sola, sino meter las dos en la misma ecuación, aunque sea complicado de lograr, puedo hacerlo’, dijo.

Déjà Vu y planes a futuro

En este sentido, el actor peruano arrancó con el pie derecho este nuevo camino con su sencillo ‘Déjà Vu’, mismo que está acompañado de un video dirigido y protagonizado por él, lleno de muchos simbolismos sobre su ansiado regreso a la música y donde además comparte créditos con su hijo Stefano Meier.

Según el cantautor, este será el primero de varios sencillos que verán la luz a lo largo de este año; sin embargo, no es el único proyecto que lo mantendrá ocupado en 2022, pues su exitosa carrera como actor no se detiene.

‘Recién estrenamos ‘La Octava Cláusula’ en Amazon, vamos por la segunda temporada de ‘Ana’, con Ana de la Reguera y tengo por ahí una película española que no sé cuándo se va a estrenar; además estoy preparando una nueva producción con Bárbara Mori para el próximo año. No nos detenemos’, mencionó entre risas.

Así, un Christian Meier visiblemente emocionado se posa frente a lo que es un nuevo reto en su carrera profesional, llevar de la mano dos proyectos que, asegura, lo hacen más feliz que a nadie en el mundo. No olvides seguirlo en sus redes sociales oficiales para mantenerte al tanto de sus novedades y escuchar su trabajo musical en las principales plataformas de streaming.