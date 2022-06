Marconi Impara se sincera y revela la inspiración detrás de su álbum ‘They Love Us’

Con poco más de 10 años de una exitosa trayectoria profesional, el cantante puertorriqueño, Marconi Impara, sigue buscando nuevas y más formas de conectar profundamente con su público y sus más ávidos fans; es por ello que ahora está de manteles largos, tras el lanzamiento de su más reciente EP ‘They Love Us’.

Esta producción discográfica que consta tan solo de cuatro canciones, un número que puede parecer corto en cuanto a la cantidad, pero no en calidad, pues, según el mismo Marconi, estas fueron escogidas minuciosa y rigurosamente de entre tantas otras que quedaron en el tintero, con el objetivo final de conectar con su público, dejando mensajes importantes.

En entrevista exclusiva para El Heraldo de México, Marconi Impara habló sobre la emoción que siente tras el éxito que le ha dejado ‘They Love Us’, sus grandes inspiraciones para seguir cumpliendo metas y sueños, y los planes que tiene a futuro profesional.

‘They Love Us’

Para Marconi, este EP de cuatro canciones es quizás, uno de los más honestos y sinceros que ha escrito a lo largo de su carrera; historias verdaderas con las cuales el público pueda conectar, y de alguna manera, hasta identificados.

‘Escribo mis vivencias y cosas o historias que veo en mi entorno; si veo que algo de eso conecta con la gente, lo tomo para que puedan identificarse y disfrutar más la vida. Yo siempre he querido transmitir este sentimiento de superación, de que todo se puede lograr con trabajo y de las maneras correctas, aunque sea tedioso, ¿no?’, dijo emocionado.

En este sentido el cantante puertorriqueño asegura que el trap da grandes facilidades para componer y mostrar el lado más claro y honesto de sí mismo, pues es el género en el que más se siente cómodo para expresarse tal cual quiere.

‘En estos 10 años de carrera hemos hecho de todo, reggaeton, rap… pero nada como el trap. Es lo que más me llena, me siento cómodo y mira, los fans nos dicen que les gusta y por eso seguimos haciéndolos, es la mejor forma de agradecer el apoyo’, dijo.

Lucha libre y su madre; motores e inspiración

Como gran intro para este poderoso álbum, Marconi Impara decidió rendirle tributo a uno de sus más grandes ídolos y modelo a seguir, Triple H, multicampeón de la WWE; sumándose a Bad Bunny como artistas urbanos que no ocultan su fanatismo por la empresa de lucha libre estadounidense y sus icónicos personajes.

‘La verdad es que siempre tuve la idea de poner su nombre (Triple H) en una canción y hacer referencia a él lo más posible porque desde pequeño me encantaba verlo, era un ejemplo para mí. Cuando encontré el beat, todo lo demás se fue acomodando para poder escribir de él. Es un sueño’, comentó.

Pero no solo se inspira en elementos de la cultura popular para hacer más grande su carrera y canciones, sino que su principal motor es su madre, a quien quiere ver orgullosa de él con todo lo que hace.

‘Siempre he estado agradecido con la vida por mi madre y todo lo que ha hecho por mí; por eso todo lo que hago es dedicado a ella. Quiero que me vea siendo exitoso y se sienta orgulloso de mí. Sigo trabajando para que no pierda ese sentimiento y me pueda ver en lo más alto’, dijo emocionado.

El próximo paso

Marconi Impara dio a conocer en exclusiva a El Heraldo de México que continúa escribiendo, componiendo y produciendo más música que espera seguir compartiendo con su público más adelante. Incluso dijo que pasó unos días en nuestro país y aprovechó para grabar un video que próximamente saldrá a la luz y entrar al estudio para crear nuevas canciones.

El trapero puertorriqueño también aseguró que está trabajando con su equipo para cerrar algunas fechas y así llevar su show a nuevos lugares, cerca de sus más fieles seguidores.

No dejes de escuchar a Marconi Impara en todas las plataformas de streaming y seguirlo en sus redes sociales oficiales para estar pendiente de noticias referentes a él.