Salime se convierte en la primera eliminada de SURVIVOR 2022

Tras una intensa prueba en el llamado "Juego de la Extinción", en el que Catalina Blanco y Javier Ceriani se jugaban la permanencia en Survivor México, uno de ellos logró salvarse, pero otro tuvo que seguir luchando por permanecer en la competencia.

Catalina Blanco logró ser vencedora, pero el conductor de 'Chisme No Like' continuó demostrando su resistencia en un juego que probaba su destreza mental y física, donde el objetivo era que una serie de ladrillos no cayera de una escalera que los participantes sostenían con sus manos mientras se acercaban y alejaban del bloque.

Y en un segundo enfrentamiento Salime Sadak tuvo que enfrentarse con Ceriani, quien mostró mucha concentración en dicho embate.

Así, a pesar de que ambos iban muy reñidos en el duelo de eliminación, fue justo cuando ambos pusieron el tercer ladrillo en la pila que Salime terminó volviéndose la primera eliminada de Survivor México 2022, al dejar caer su pila de ladrillos.

Salime es la primera eliminada de Survivor México

Con esto, el equipo de los Halcones se encuentra en una franca desventaja en comparación con los Jaguares, quienes aún conservan a la totalidad de sus integrantes.

Sin embargo, lo que más le dolió al equipo fue que justamente Salime fuera la primera eliminada de Survivor 2022, ya que ella había desarrollado un gran vínculo con sus compañeros.

Por ello se tomó un tiempo para abrazar a cada uno de ellos, a quienes además, les deseo ser los vencedores de la tercera temporada de Survivor México.

Salime se despidió con mucho cariño de sus compañeros de Survivor

Muchos pensaron que sería el periodista de espectáculos quien se despediría del polémico reality, ya que que en lo que va de la semana Ceriani ha estado envuelto en diversas polémicas, tales como el fuerte pleito que sostuvo con el reportero Gabo Cuevas, quien también participa en la competencia.

Esto, derivado de su actitud con el resto de los competidores lo hizo ser nombrado uno de los participantes más débiles de la competencia, a lado de Catalina Blanco, aunque al final, ambos lograron conservar su lugar en Survivor México 2022.

