Guillermo del Toro apuesta por un Pinocho rebelde

Guillermo del Toro es un apasionado de la animación y promete volver a este tipo de producciones, siempre con ideas hasta consideradas rebeldes, como lo hizo en su más reciente película “Pinocho”, donde presenta a un personaje muy diferente a las versiones clásicas y haciendo una disertación sobre la mentira y la verdad.

“Me interesaba mucho que no fuera a favor de las buenas costumbres y la estructura. La mayoría de los Pinochos (muestran que) si eres desobediente, es malo. ¡Es bueno ser desobediente! ¡Es bueno no seguir órdenes! La mayoría de los Pinochos eran: si te conviertes en niño de carne y hueso entonces eres verdadero, y, ¡yo no creo en esas transformaciones! Para ser quien eres no tienes que traicionar tu naturaleza”, afirmó el cineasta durante una charla virtual que dio en la edición 37 del Festival Internacional de Cine de Guadalajara.

El director tapatío señaló que esta versión del clásico cuento la hizo más ligada a sus trabajos en el “Espinazo del Diablo” y “El Laberinto del Fauno”, donde resalta la importancia de su imaginario. “Lo que me importa es si me conmueve, si me hace reír, si me hace llorar, si lo entiendo. No podía ser más personal, la película. Evidentemente, tiene que ver con la vida, la muerte, el amor. ¿Qué es comportarse como un títere y qué es comportarse como un ser humano? Situada durante el periodo de Mussolini en Italia. Es preguntarte, los humanos que actúan como títeres ¿qué son? Y los títeres que actúan como humanos ¿qué son?”, detalló.

Sobre sus primeros trabajos en animación, recordó que los hizo en super ocho y eran "malísimas" 'stop motion'. “Para mí ha sido un regreso muy largo. Esa curva termina llevándome a Pinocho y más allá porque yo quiero seguir en animación. En el caso de Pinocho es una trayectoria de 15 años, lo que nos llevó a hacerla”, agregó.

Por ese amor que le tiene a la animación, hoy está comprometido con el nuevo talento, su misión es fomentar el semillero generacional. Por ello, anunció la reactivación de la beca Jenkins-Del Toro para el desarrollo del arte cinematográfico. El cineasta ganador del Oscar, anima a los jóvenes apasionados por el 'stop motion' a inscribirse, la convocatoria estará abierta a partir de este lunes 20 de junio.

Además, El Taller de Chucho es una de sus misiones para estar cerca de las nuevas generaciones de cineastas, incluso vendrá como profesor. Sabe que el cine no debería depender de los vaivenes gubernamentales, así que el apoyo para becar a los jóvenes seguirá vigente.

“Lo que se hizo en Guadalajara es maravilloso. Espléndido. ¡Es para mostrarse al mundo! Guadalajara tiene algunos de los mejores talentos de animación ‘stop motion’ en México y en Latinoamérica, probar eso es importante. Es la misma razón por la que tengo la beca Ani-México. La animación es un semillero de ideas, sobre todo en México ahora que el apoyo estatal es mucho más magro, más escaso y más difícil para otro tipo de cine. La animación en México puede ser el punto de cambio”, afirmó.

Guillermo del Toro se dijo orgulloso de mantener viva una segunda generación de animadores en Guadalajara. Un grupo de (siete) jóvenes talentosos y pacientes que logran una combinación de animador, pintor, poeta. Es tan íntimo su trabajo que lograr vender gravedad, peso, animosidad, personalidad en cada personaje.

“¡Son autores totales! ¡Es hermosísimo! En Guadalajara hay un elemento poético, trágico, hermoso, plástico que me parece fundamental… para darles personalidad, alma ‘anima’ a estos títeres tan profundamente complejos mecánicamente, sus cabezas son como robots de relojería que ajustas con pequeño destornillador o pinzas. El animador es como un espía de otro planeta que está mirando cada movimiento, cada accidente, ¡es una técnica complicadísima! El ‘stop motion’ es una técnica difícil, tardada, no fácil de producir. Estás pintando una realidad que jamás existió. Y queremos mantener viva está técnica”.

Estrella Araiza, en entrevista con El Heraldo de México destaca que el apoyo de Guillermo del Toro con su beca, para que los nuevos talentos transformen su vida y tengan una oportunidad invaluable.

“La beca Jenkins-Del Toro ha cambiado la vida de muchísimos. Las personas que han sido agraciados con las becas ya tenían una trayectoria cinematográfica aunque fuera muy corta. Y ellos han podido decidir el futuro de su vida en el cine. Eso es lo que ni siquiera Guillermo pudo hacer (en su tiempo). Está chingón y esa oportunidad está muy bien para que los jóvenes la tengan”.

