De México para el mundo: Carlos Rivera enciende las redes con su abdomen perfecto | FOTO

Con el objetivo de festejar que llegó a los ocho millones de seguidores en Instagram, Carlos Rivera publicó una candente fotografía en la que hizo gala de su escultural físico.

La pic ya cuenta con más de 215 mil 900 me gusta y los comentarios que ha recibido el cantante son en su mayoría positivos y enfocados en su galanura.

"Si estar guapo es un pecado, no tienes perdón de Dios"; "Ah caray, lo que se come Cynthia" y "Desde temprano alborotando el gallinero, no se puede contigo", son solo algunos de los mensajes que sus fans depositaron en su sexy fotografía.

Pues sin afán de presumir sus músculos, Carlos Rivera fue captado por alguien más, probablemente por su novia Cynthia Rodríguez, mientras se tomaba una fotografía.

Y en la foto que le tomaron de imprevisto se puede observar que Carlos Rivera tiene un marcado abdomen que muchos hombres envidiarían y por el que muchas mujeres enloquecerían.

Carlos Rivera compartió una foto desde Mykonos, una isla de Grecia

No de en balde, el exacadémico se ha convertido en uno de los cantantes más populares del medio, quien gracias a su increíble voz, carisma y aspecto físico se ha convertido en el ídolo de millones de mujeres, quienes lo idealizan e incluso "shippean" su relación con Rodríguez.

No obstante, debido a su gran popularidad, Carlos Rivera también cuenta con cientos de retractores, quienes aseguran que el cantante no se ha animado a ventilar su verdadera orientación sexual.

Lo cual si bien no tendría nada de malo, va en contra de lo planteado por el propio cantante, a quien han tachado de mentiroso y de usar a Cynthia Rodríguez como una pantalla para cubrir su homosexualidad.

