3 películas y series necesarias con temática GAY aclamadas por el público en Netflix; una de ellas ganó un premio Oscar

El mes de junio se ha nombrado como “el mes del orgullo” en distintas partes del mundo, y en México no es la excepción; en este sentido, existen diversas producciones cinematográficas y en serie que se suman a la celebración de la diversidad sexual.

En esta ocasión, hemos hecho la selección de tres película y series alojadas en Netflix, mismas que tienen como protagonistas a personajes LGBT+, específicamente en la gay, mismas que han logrado conmover al público y que se han posicionado como las favoritas incluso en México; a continuación te las mostramos:

¿De qué trata "Operación Jacinto"?

La primera recomendación es la película que lleva por título “Operación Jacinto”, la cual tuvo estreno en 2021, y que ahora se encuentra alojada en la gigante de streaming, Netflix, y que fue dirigida por Piotr Domalewski, escrita por Marcin Ciaston y protagonizada por Tomasz Zietek, Hubert Milkowski y Marek Kalita.

Esta cinta sigue la historia de un hombre investigador, quien se encuentra en los años 80 en Polonia comunista, en donde está insatisfecho acerca de un asesinato en la comunidad gay de Varsovia, por lo que decidirá descubrir la verdad detrás de este acto de homicidio. La historia está llena de momentos crudos basados en la realidad sobre la homofobia que se ha vivido en la sociedad a nivel mundial, y que hasta la fecha, la discriminación hacia este grupo no ha terminado.

Una historia cruda

Cabe señalar que dicha producción cuenta con la participación de Tomasz Zietek, Adrianna Chlebicka y Sebastian Stankiewicz, la cual podrás disfrutar durante esta semana al lado de tus seres queridos, ya que te hará reflexionar y analizar tu verdadero yo.

A continuación te presentamos el tráiler de dicha producción cinematográfica, la cual tiene una duración de 1 hora 52 minutos, y que está catalogada como siniestra y cruda dentro de la plataforma de streaming, Netflix:

¿De qué trata “El baile de los 41”?

También te recomendamos la cinta protagonizada por Alfonso Herrera, Emiliano Zurita y Mabel Cadena, “El baile de los 41”; la película dirigida por David Pablos fue estrenada en salas en México y ahora se encuentra alojada en Netflix.

Fue un 18 de noviembre de 1901 en la Ciudad de México, que se dio el escándalo más sonado de principios del siglo XX en México; pues en el centro de la capital ocurrió un evento poco habitual para la sociedad mexicana.

Durante la madrugada de aquel domingo, en una casa marcada con el número 4 de la calle de la Paz (hoy Ezequiel Montes) en la colonia Tabacalera, la policía irrumpió en una fiesta privada donde había 42 hombres que bailaban entre sí usando vestidos, la mayoría provenientes de familias aristocráticas.

FOTO: Especial

Una cinta basada en hechos reales

El escándalo aumentó al saber que dentro de esos 42 hombres, 19 vestían de mujer y que precisamente uno de los detenidos fue Ignacio de la Torre, yerno del entonces presidente Porfirio Díaz.

La prensa hizo eco sobre dicha fiesta privada que terminó en una redada que además fue producto de burlas homofóbicas, rumores y leyendas sobre “La aristocracia de Sodoma”, tal como los nombró el periódico El hijo del Ahuizote.

¿De qué trata "Heartstopper"?

Una de las series con personajes gays que más ha llamado la atención es “Heartstopper”, la cual sigue la historia de un romance adolescente entre dos jóvenes que se conocen en una escuela para varones. Con el paso de los días ambos empezarán a conectar con diversas ideas y formas de ver la vida, pero también en los deportes; esto los llevará a entablar algo más que una amistad.

Cabe señalar que dicha producción en serie ha logrado una gran aceptación por parte del público adolescente, al cual va dirigido ya que de acuerdo a las críticas de los usuarios de Google, el 98% de los votos han sido a favor de esta producción.

FOTO: Especial

Confirman dos temporadas más

Por otro lado, es importante señalar que esta producción en serie fue creada y escrita por Alice Oseman, misma que está basada en la novela gráfica y web cómic homónima de Alice Oseman. Contó con la dirección de Euros Lyn y con las actuaciones de Joe Locke, Kit Connor, Yasmin Finney y William Gao.

En suma, es importante recalcar que la primera temporada contó con ocho episodios, y recientemente han anunciado la creación de otras dos temporadas, mismas que prometen resolver todas las dudas de la historia.

¿De qué trata "Call me by your name"?

Y por último, la película que lleva por título “Call me by your name” y que se ha consolidado prácticamente como un clásico del cine gay que fue estrenada en 2017 y dirigida por Luca Guadagnino con el guion hecho por James Ivory, basada en la novela homónima de André Aciman, la cual tuvo en lanzamiento 2007 y tuvo una gran aceptación por parte de los lectores, pues abordaba una temática LGBT+, específicamente de personajes gays y bisexuales.

“Call me by you Name", es una película de drama y romance, la cual fue realizada en Estados Unidos, Italia, Francia y Brasil con una duración de 132 minutos; dicha producción tuvo como presupuesto 3 millones de de dólares, y logró recaudar más de 40 millones de dólares, lo cual la posicionó en una de las cintas más exitosas durante 2017, pues fue ganadora del premio Oscar por Mejor Guion Adaptado.

Esta producción fue ambientada en el norte de Italia de 1983, y narra una historia de amor entre Eliot Perlman, personaje interpretado por Timothée Chalamet, un adolescente de 17 años con Oliver, personaje interpretado por Army Hammer, el asistente de su padre quien pasa una temporada en su casa, y que al poco tiempo sienten una fuerte atracción emocional y física.

SIGUE LEYENDO:

3 películas y series en Netflix con personajes bisexuales que han inspirado el público y son aclamadas por la crítica

3 películas y series inspiradoras e intensas en Netflix con personajes de la comunidad lésbica; una fue basada en hechos reales