J-Hope de BTS, Super Junior, AESPA y más grupos que regresarán en julio 2022

BTS, Super Junior y otros populares grupos de K-Pop volverán en julio. Durante las próximas semanas liberarán adelantos de sus álbumes, así como la fecha y el concepto de su nueva música. El verano recibirá los álbumes K-Pop que prometen conquistar a cada uno de sus fandoms.

Desde los dos años de trayectoria, hasta los 17 años de carrera, estos artistas surcoreanos se han ganado una gran base de fans que los han apoyado gracias a sus interesantes propuestas y logros alcanzados en esta industria. J-Hope de BTS será el primero de sus compañeros en comenzar con esta nueva etapa de actividades individuales. Checa la fecha y no te pierdas los estrenos musicales del K-Pop para el mes de julio.

Comebacks K-Pop que no te puedes perder en julio

J-Hope

El rapero de BTS será el primero en debutar como solista tras su "hiatus". J-Hope lanzará su segundo mixtape a mediados del mes de julio, por lo que ARMY tendrá que darle todo su apoyo, además, recordemos que será uno de los invitados la festival de Loolapalloza.

Super Junior

Los reyes del K-Pop regresará con su álbum 11 de su carrera, con 17 años de carrera seguirán promocionando con "The Road: Keep on going". El disco llegará el próximo 12 de julio y será su incursión en el llamado SMuniverse de su agencia como viajeros del tiempo.

AESPA

Con tan solo dos años de carrera y una presentación en Coachella, el grupo más joven de la SM lanzará su segundo mini álbum "Girls", el cual ya superó el millón de preórdenes. Las chicas estarán de regreso el próximo 8 de julio.

ENHYPEN

El grupo ganador de I-LAND regresará con su tercer mini álbum "MANIFESTO: DAY 1", el grupo también ya se ha consolidado como million sellers y se espera que con este comeback sea igual. Su regreso está programado para el 4 de julio.

ITZY

Finalmente, uno de los grupos femeninos más populares de JYP regresará en julio con su primer nuevo álbum "Checkmate" y su primera gira mundial.

