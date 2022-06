BTS: V presume sus ABS y le hace competencia a Jungkook

V de BTS sorprendió al ARMY al dejarse ver como nunca antes, puesto que al presumir sus outfits también demostró que está tonificando su cuerpo para modelar sus ABS. Los fans quedaron sorprendidos e indican que muy pronto le hará competencia a miembros como Jungkook y Jimin, quienes igualmente tienen un abdomen trabajado.

El "Golden Maknae" ha revelado que le gusta hacer ejercicio, pues ha compartido con sus seguidores sus intensas rutinas, las cuales se han hecho virales debido a sus resultados que él mimo presume en cada uno de sus conciertos, ya que es bien sabido que en la coreografía de "Fake Love", el cantante de 24 años, sube un poco su camisa, emocionando a sus miles de fanáticos.

Frente al espejo, Taehyung presume ABS

Este 16 de junio, BTS regresó a los programas coreanos con sus sencillos “Yet To Come (The Most Beautiful Moment)” y “For Youth”. Esta vez se presentaron en la emisión "M Countdown" de la cadena Mnet y para darle promoción Taehyung mostró un poco en sus historias de Instagram del detrás de cámaras de la grabación, por lo que dejó los looks que vistió durante el show.

Sin embargo, sorprendió a sus 44.1 millones de seguidores en la plataforma al mostrarse con la camisa abierta luciendo su abdomen y dejando ver que cada vez está más tonificado. La imagen evidentemente no pasó desapercibida y rápidamente fue replicada en otras redes sociales como Twitter en donde los fans indicaron lo emocionados que estaban por ver así al cantante de 26 años.

Tae, como le dice el fandom del cariño, también es un amante del deporte, pues hace algunos meses compartió con el ARMY que había retomado sus clases de judo. Además, practica mucho las coreografías de BTS, por lo que no es una sorpresa que tenga un cuerpo escultural y bien definido.

Taehyung presume ABS frente al espejo Foto: Captura de pantalla

En tanto, BTS está dando sus últimas presentaciones como grupo, pues harán una pausa temporal en sus actividades para comenzar un nuevo capítulo en el que los integrantes podrán desenvolverse en sus respectivas carreras en solitario. De acuerdo a varias versiones, V regresaría a la actuación, por lo que se espera que su compañero Jin se le una y haga su debut en los dramas coreanos.

