Survivor México: Gabo Cuevas de VLA tendrá fuerte pelea con Javier Cierani; esto se sabe | VIDEO

Este miércoles 15 de junio, TV Azteca dará un contundente golpe a la competencia con el estreno de la nueva temporada del reality show Survivor México, el cual promete estar lleno de importantes emociones que acapararán la atención de todos los televidentes.

Hace unos días, la televisora del Ajusco sorprendió a todos sus seguidores al anunciar el nuevo lanzamiento de la edición 2020 que estará protagonizada por importantes figuras de la farándula y el Internet, quienes pondrán a prueba sus resistencia física.

Gabo Cuevas y Javier Ceriani tendrán fuerte pelea

En los primeros avances compartidos por la televisora vemos que la edición 2022 de Survivor México comenzará con todo después de que dos de los participantes más polémicos se enfrascarán en una intensa pelea que robará todas las miradas.

Resulta que TV Azteca subió un avance que exhibe la fuerte discusión que tendrá Gabo Cuevas de VLA con su colega, Javier Ceriani del programa de espectáculos Chisme No Like; al parecer todo ocurrirá durante los primeros días de competencia.

Foto: Especial

En las imágenes vemos a Javier Ceriani enfrascarse en una fuerte discusión con un integrante de la tribu Jaguar; en ese momento, Gabo Cuevas interrumpe y manda un fuerte mensaje que comenzó con la intensa pelea.

Sin guardarse nada y fiel a su estilo, Gabo Cuevas le dice al conductor de Chisme No Like que solo quiere meter "veneno" a su equipo. La declaración no pasó desapercibida para nadie y se desató la polémica controversia dentro de Survivor México 2022.

En ese momento, Javier Ceriani pidió la palabra y le dijo a Gabo Cuevas que es un "don nadie" y todos "lo odian". A partir de ese momento comenzaron a intercambiar fuertes mensajes que serán transmitidos, al parecer, durante esta semana.

"Eres un don nadie. Todos te odian", le dice el conductor de Chisme No Like frente a todos.

